Чтобы волосы были густыми

11:32, 28 мая 2009
Страна
1

Маски для волос

Волосы - это гордость женщины. Считается, что глядя на женщину, в первую очередь обращают внимание на две вещи - именно на волосы и обувь. Как же сделать волосы более пышными, густыми, блестящими? Используя маски для волос.

Маска от выпадения волос №1

Для предотвращения выпадения волос издавна рекомендовалось применять маску на репейном масле. Чтобы приготовить его, надо взять 40 грамм свежего измельченного корня лопуха, потом настоять его в 100 граммах подсолнечного, оливкового (а лучше всего, миндального) масла в течение 10 суток и, наконец, поварить этот настой на медленном огне в течение 15 минут.

Целебными свойствами обладает и отвар из корней однолетнего лопуха. Их собирают обычно ранней весной или осенью. Для его приготовления берут 10-20 г измельченных корней, заливают 1 стаканом кипятка и отваривают в течение 10 минут. Процеженным отваром ополаскивают волосы, но можно и втирать его примерно в течение месяца в кожу головы - это тоже очень полезно.

Еще один вариант этой маски от выпадения волос. Корни репейника (при заготовлении корни необходимо выморозить - в таком виде они не загнивают до нового сбора), сложить в кастрюлю и поставить в духовку. Кипятить до полного размягчения корней. Остудить и процедить отвар. Смачивать корни волос этим отваром ежедневно. Перхоть быстро пропадает, выпадение волос приостанавливается и волосы растут быстрее.

Лечебные свойства имеют не только корни лопуха, но и стебли и листья растения. В Калужской области, например, эту траву парят и отваром моют голову при сильном выпадении волос, особенно после болезни.

Маска от выпадения волос №2

Можно применить и отвар из смеси корневищ аира и лопуха в соотношении 1:1. Шесть столовых ложек смеси залить литром воды и кипятить в течение 15-20 минут. Дать остыть и настояться в теплом месте. Втирать в кожу головы 2-3 раза в неделю. Это хорошо укрепляет и оздоравливает волосы.

Иногда в эту смесь добавляли (в расчете на 1 литр воды) две горсти шишек хмеля. Волосы надо мыть этим отваром 3 раза в неделю.

Маска от выпадения волос №3

Вот еще рецепт маски с применением репейника. Утверждается, что для того, чтобы предотвратить выпадение волос и даже нарастить их количество, необходимо втирать в голову луковый сок с коньяком и отваром корней репейника. На одну часть коньяка следует брать четыре части корней репейника.

Рекомендуют и несколько иной вариант маски от выпадения волос. Приготовить следующую смесь: 1 часть коньяка, 4 части процеженного сока лука, 6 частей отвара корней репейника. Втереть в кожу головы. Покрыть голову полотенцем для согревания на два часа после этого вымыть. Повторять еженедельно.

Примечание: Помните, что помимо научного названия лопуха - лопух большой (Arctium Lappa L.), у него есть и другие, народные названия: лопушник, репейник, дедки, дедовник, собаки, репник, репей, задерка, собачник, Коровина трава, репейный корень и др.

Маска от выпадения волос №4

Другое известное в терапии выпадения волос растение -это ромашка. В народе ее называют по разному - маточником, маточной травой, моргуном, купальницей, романовой травой и т.д. Особенно полезным будет мытье волос отваром ромашки (20 граммов ромашки на литр воды) блондинкам. Их волосы после этого принимают красивый золотистый оттенок.

Маска от выпадения волос №5

Еще один представитель флоры, который может помочь вам - это тимьян ползучий (обыкновенный), который в народе более известен как чабрец.

Другие его названия - богородская трава, чобрик, фимиамник, чепчик богородишный, богородицына травка, лимонный душок, жадобник, колотовички, боровой перец, мухопад и т.д.

Не зря древние греки почитали чабрец как божественную траву, способную возвращать человеку жизнь. Если водным настоем чабреца (60 граммов на литр воды) вымыть голову, то это помогает при перхоти.

ubr.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter