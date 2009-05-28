Чтобы волосы были густыми

Волосы - это гордость женщины. Считается, что глядя на женщину, в первую очередь обращают внимание на две вещи - именно на волосы и обувь. Как же сделать волосы более пышными, густыми, блестящими? Используя маски для волос.

Маска от выпадения волос №1

Для предотвращения выпадения волос издавна рекомендовалось применять маску на репейном масле. Чтобы приготовить его, надо взять 40 грамм свежего измельченного корня лопуха, потом настоять его в 100 граммах подсолнечного, оливкового (а лучше всего, миндального) масла в течение 10 суток и, наконец, поварить этот настой на медленном огне в течение 15 минут.

Целебными свойствами обладает и отвар из корней однолетнего лопуха. Их собирают обычно ранней весной или осенью. Для его приготовления берут 10-20 г измельченных корней, заливают 1 стаканом кипятка и отваривают в течение 10 минут. Процеженным отваром ополаскивают волосы, но можно и втирать его примерно в течение месяца в кожу головы - это тоже очень полезно.

Еще один вариант этой маски от выпадения волос. Корни репейника (при заготовлении корни необходимо выморозить - в таком виде они не загнивают до нового сбора), сложить в кастрюлю и поставить в духовку. Кипятить до полного размягчения корней. Остудить и процедить отвар. Смачивать корни волос этим отваром ежедневно. Перхоть быстро пропадает, выпадение волос приостанавливается и волосы растут быстрее.

Лечебные свойства имеют не только корни лопуха, но и стебли и листья растения. В Калужской области, например, эту траву парят и отваром моют голову при сильном выпадении волос, особенно после болезни.

Маска от выпадения волос №2

Можно применить и отвар из смеси корневищ аира и лопуха в соотношении 1:1. Шесть столовых ложек смеси залить литром воды и кипятить в течение 15-20 минут. Дать остыть и настояться в теплом месте. Втирать в кожу головы 2-3 раза в неделю. Это хорошо укрепляет и оздоравливает волосы.

Иногда в эту смесь добавляли (в расчете на 1 литр воды) две горсти шишек хмеля. Волосы надо мыть этим отваром 3 раза в неделю.

Маска от выпадения волос №3

Вот еще рецепт маски с применением репейника. Утверждается, что для того, чтобы предотвратить выпадение волос и даже нарастить их количество, необходимо втирать в голову луковый сок с коньяком и отваром корней репейника. На одну часть коньяка следует брать четыре части корней репейника.

Рекомендуют и несколько иной вариант маски от выпадения волос. Приготовить следующую смесь: 1 часть коньяка, 4 части процеженного сока лука, 6 частей отвара корней репейника. Втереть в кожу головы. Покрыть голову полотенцем для согревания на два часа после этого вымыть. Повторять еженедельно.

Примечание: Помните, что помимо научного названия лопуха - лопух большой (Arctium Lappa L.), у него есть и другие, народные названия: лопушник, репейник, дедки, дедовник, собаки, репник, репей, задерка, собачник, Коровина трава, репейный корень и др.

Маска от выпадения волос №4

Другое известное в терапии выпадения волос растение -это ромашка. В народе ее называют по разному - маточником, маточной травой, моргуном, купальницей, романовой травой и т.д. Особенно полезным будет мытье волос отваром ромашки (20 граммов ромашки на литр воды) блондинкам. Их волосы после этого принимают красивый золотистый оттенок.

Маска от выпадения волос №5

Еще один представитель флоры, который может помочь вам - это тимьян ползучий (обыкновенный), который в народе более известен как чабрец.

Другие его названия - богородская трава, чобрик, фимиамник, чепчик богородишный, богородицына травка, лимонный душок, жадобник, колотовички, боровой перец, мухопад и т.д.

Не зря древние греки почитали чабрец как божественную траву, способную возвращать человеку жизнь. Если водным настоем чабреца (60 граммов на литр воды) вымыть голову, то это помогает при перхоти.

ubr.ua