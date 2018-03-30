Как противостоять сахарному диабету?

Сахарный диабет – тяжелое заболевание и гораздо проще его предупредить, чем вылечить. Наука не стоит на месте, и сегодня существуют и разрабатываются все новые методы профилактики данного заболевания.

Считается, что сахарный диабет предупредить невозможно. Однако профилактику диабета врачи рекомендуют соблюдать каждому человеку, пишет сайт vylechy.ru. Около 95% всех больных диабетом – это люди, страдающие 2 типом сахарного диабета.

К первопричинам возникновения диабета 2 типа относится в первую очередь избыточная масса тела, ожирение, также сюда относится недостаточная физическая активность (гиподинамия), потребление большого количества животных жиров и легкоусвояемых углеводов и наличие генетической предрасположенности.

К сожалению, профилактики сахарного диабета в полном смысле этого слова не существует, но в настоящее время успешно разрабатывается иммунологические диагностикумы, с помощью которых можно выявить возможность развития сахарного диабета на самых ранних стадиях на фоне еще полного здоровья.

Уровень современных знаний о патогенезе сахарного диабета позволяет дать некоторые рекомендации. В частности, чтобы выявить предрасположенность к заболеванию у детей, родители которых больны диабетом.

Такие дети должны быть выделены в группу особого внимания (группу риска). Повышенную опасность для таких детей представляют инфекционные заболевания — эпидемический паротит, врожденная краснуха, вирус Коксаки В4 и др.

Поэтому при возникновении у этих детей перечисленных инфекционных заболеваний в дополнение к основному лечению рекомендуется применение интерферона, иммуномодуляторов, витаминов и других средств, направленных на укрепление иммунной системы организма.

Кроме этого в последние годы установлено, что сахарный диабет чаще встречается у детей, которые находились сразу после рождения на искусственном кормлении. Дело в том, что в состав молочных смесей, применяемых для питания входит коровье молоко. Использование таких смесей для кормления новорожденных, имеющих предрасположенность к сахарному диабету, способствует более частому развитию у них диабета, по сравнению с новорожденными, находящимися на грудном кормлении, отмечает портал InetMed.

К тому же масса тела детей должна всегда соответствовать физиологической норме. Детям необходимо систематически заниматься физкультурой, так как недостаток движений (гиподинамия) способствует ожирению. Дети с избыточной массой не любят подвижных игр, много времени проводят перед экраном телевизора и часто они освобождаются школьной медсестрой или врачом от занятий физкультуры, что в большинстве случаев необоснованно и приводит к еще большей прибавки в весе.

В группу риска развития сахарного диабета II типа должны быть включены женщины, которые в период беременности имели большую прибавку в весе (более чем при нормально протекающей беременности).

После родов, как правило, состояние углеводного обмена нормализуется, но через 5–10 лет после родов, если не проводить мероприятий, препятствующих ожирению, у 10–20 % таких женщин может развиться сахарный диабет.

Необходимо также знать, что любые заболевания могут способствовать нарушению углеводного обмена и развитию сахарного диабета. Типичными проявлениями сахарного диабета, кроме того, являются: постоянная жажда, голод, зуд, плохая заживляемость ран, мурашки в конечностях.

Различают диабет ювенильный (тип 1), при котором уже в молодые годы поджелудочной железой выделяется мало инсулина, и так называемый старческий диабет (тип 2), при котором инсулину трудно проникнуть в кровь, либо он с трудом ассимилирует сахар в крови.

В первом случае всю жизнь нужно следить за необходимым снабжением организма инсулином (инъекции). Во втором случае инсулин необходим только при высоком уровне сахара в крови, в противном случае достаточно принимать таблетки, снижающие содержание сахара, рекомендуют на medic.ymka.ru.

Сахарный диабет необходимо лечить. Как таковой он неизлечим, однако его проявления можно сравнительно хорошо нейтрализовать, предотвратив возникновение сопровождающих болезней (повреждение почек, кровяных сосудов, глаз).

Профилактические меры и мероприятия, поддерживающие терапию:

• По возможности включить в свой рацион фасоль, которая выводит из организма лишнюю жидкость и тем самым разгружает сердечно-сосудистую систему. Кроме того, фасоль обладает сахароснижающим действием.

Она усиливает работу поджелудочной железы и помогает вырабатывать инсулин, при недостатке которого в организме развивается сахарный диабет. Фасоль получила широкое распространение и в народной медицине. Её можно употреблять не только как противодиабетическое, но и как стимулирующее аппетит средство.

• Здоровый образ жизни — правильное питание, движения и психическая уравновешенность.

• Здоровое питание: полное изменение питания во многих случаях вызвало снижение уровня сахара в крови. Рекомендуется есть много овощей, мало жиров и углеводов (картофель, рис, мучные изделия).

• Безусловно, избегать: сахара, сладостей, меда, сиропов, напитков, содержащих сахар (лимонад, кола, фруктовые соки и т.п.).

• Рекомендуются: все виды овощей (сельдерей, все виды капусты, спаржа, лук, фасоль, салат и т.п.), лучше всего в сыром виде. Лук, корнеплоды, салат из одуванчиков, чеснок, хрен, морковь благоприятно влияют на функцию поджелудочной железы.

• 6 раз в день принимать пищу, в промежутках ничего не употреблять. Медленно прожевывать пищу, хорошо перемешать со слюной.

• Снизить вес, лучше всего разработать соответствующий план с врачом.

• Не голодать: недоедание может вызвать недостаток сахара в крови.

• Абсолютно: перестать курить и употреблять алкоголь.

• Умеренные физические тренировки с целью повышения выносливости, поддержки кровообращения и снижения веса.

• Регулярно контролировать уровень сахар в крови, а также кровяное давление.

• Черничные листья (как чай) благоприятно действуют на функцию поджелудочной железы, так же как крапива, брусника.

• На содержание сахара в крови влияет сок из квашеной капусты и некоторые лекарственные растения: одуванчик (листья и корень), шалфей лекарственный, можжевельник, створки фасоли.

• Избегайте стресса и конфликтов. Каждая форма стресса повышает уровень сахара в крови.

• Не носите слишком тесную одежду.

• Носите удобные шерстяные и хлопчатобумажные чулки, не раздражающие ногу, и подходящую обувь. Небольшие ранки на ногах сразу же тщательно обработайте, иначе они могут переродиться в язвы. Ноги умывайте каждый день теплой водой и мягким мылом.

• Поддержка кровообращения: умывание всего тела, душ теплые ванны.

• При снижении уровня крови (после передозировки инсулина, излишнего потребления алкоголя, недостаточного питания, поноса, рвоты) сразу же употребить что-нибудь сладкое, лучше всего виноградный сахар.

epochtimes