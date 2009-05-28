Как отличить «химический» хлеб от натурального

Отличить «химический» хлеб от натурального непросто. На вид и тот, и другой могут быть идентичными. Но! Если вы купили батон, мякоть которого тянется, немедленно выбрасывайте его, а еще лучше — сожгите!

— Такой хлеб заражен картофельной или сенной палочкой, — открыла секрет пекарь со стажем Наталья Ивановна. — Разрезав его, вы сразу почувствуете запах гнили и затхлости. Картофельная палочка для здоровья человека не опасна, однако ей под силу испортить вкус любого хлеба.

Подобная угроза существует в основном для хлеба из второго сорта муки. Не могут заболеть хлебной болезнью «Украинский» и «Белорусский». Они делаются на молочно-кислой закваске и поэтому неуязвимы, ведь бактериям нужна щелочная среда. Стоит знать, что летом хлеб надо съедать в течение 24 часов после покупки. Нельзя перекладывать буханку в другой кулек и хранить еще несколько дней. При этом в жару хлебницу необходимо протирать уксусом, разведенным пополам с водой, после каждой съеденной буханки.

novaya.com.ua