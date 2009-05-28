Президент подписал указ об оздоровлении детей в 2009 году

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ «Об оздоровлении детей в 2009 году».

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он проинформировал во время встречи с министром по делам семьи, молодежи и спорта Юрием ПАВЛЕНКО.

Также, по словам В.ЮЩЕНКО, он подписал закон об обеспечении функционирования детских лагерей «Артек» и «Молодая гвардия», в котором парламент прислушался к высказанному им предложению о необходимости расширения территории этих детских лагерей и улучшения условий их функционирования.

Президент выразил готовность подписать закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей». В то же время В.ЮЩЕНКО обеспокоен тем, что система финансирования отдыха различных категорий детей может утратить четкость.

Президент обратился к министру с просьбой при организации детского отдыха в этом году учесть недостатки, которые были в 2008 году. В частности финансирование летнего отдыха и оздоровление детей осуществлялось с задержками. Как следствие, не удалось полностью обеспечить надлежащую подготовку к работе в летний период, своевременное открытие и необходимые условия функционирования детских оздоровительных заведений.

Также Президент обратил внимание на негативную тенденцию к уменьшению количества загородных и детских заведений санаторного типа. В итоге, констатировал В.ЮЩЕНКО, в 2008 году продолжалась негативная тенденция к уменьшению количества детей школьного возраста, обеспеченных оздоровительными услугами.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, в этом году министерство планирует оздоровить не менее 2,5 тысяч детей школьного возраста, планирует открыть 740 загородных оздоровительных заведений, 73 - санаторного типа, оздоровительных заведений другого типа, чтобы предоставить возможности для отдыха максимальному количеству детей, особенно принадлежащих к льготным категориям.