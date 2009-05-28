Утверждена Концепция медобеспечения во время Евро-2012

Кабинет министров одобрил Концепцию медицинского обеспечения во время подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Соответствующее распоряжение принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.

Концепция содержит общие организационные мероприятия в сфере охраны здоровья, которые будут применяться на территории Украины, в частности, в принимающих городах, для обеспечения своевременного и адекватного реагирования во время проведения футбольных матчей и других мероприятий Чемпионата.

Концепция предусматривает приведение заведений охраны здоровья в соответствие с требованиями УЕФА. В частности, это будет касаться предоставления круглосуточной экстренной медицинской помощи, усиления государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Документом также предусмотрено строительство, реконструкцию и капитальный ремонт заведений охраны здоровья на более чем 100 тыс. мест и закупку медицинских автотранспортных единиц в количестве 622.