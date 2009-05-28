Гипертонию уже предсказывают до рождения

Ранее медики связывали риск высокого артериального давления, как и риск рождения ребенка с низким весом, с индивидуальной предрасположенностью к высоким цифрам кортизола в крови. Последнее исследование врачей впервые рассматривает участие в этой взаимосвязи другого гормона надпочечников - альдостерона.

Исследователи из университетов Глазго, Эдинбурга и Саутгемптона протестировали 278 людей пожилого возраста. Оказалось, что те гипертоники, у кого в крови уровень гормона альдостерона был высоким, имели при рождении низкий вес.

Полученные результаты свидетельствуют в пользу того, что уровни кортизола и альдостерона тесно связаны между собой. Регуляция и того и другого осуществляется одной эндокринной системой: гипофиз-гипоталамус-надпочечники. Теперь специалисты полагают, что условия внутриутробного развития, приводящие к задержке эмбрионального роста, также регулируются этой системой.

Альдостерон и его роль в возникновении заболеваний сердечно-сосудистой системы уже изучались ранее группой физиологов Университета Глазго (University of Glasgow). Джон Коннел (John Connell), профессор эндокринологии в Британском обществе болезней сердца, возглавляющий медицинские исследования, сказал: "Данный анализ доказывает, что уровни альдостерона регулируются центральной эндокринной системой и связаны с ней на протяжении всей жизни. Такой показатель регуляции артериального давления может объяснить, почему одни расположены к гипертонии, а другие - нет. Наши данные выдвигают альдостерон на первое место среди причин, приводящих к возникновению гипертонии. Это в свою очередь открывает новые перспективы лечения такого широко распространенного во всем мире недуга".

infox.ru