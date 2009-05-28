Зеленый хрен к суши противодействует кариесу
09:00, 28 мая 2009Страна
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Предотвращает возникновению тромбов
Японские ученые обнаружили способность зеленого хрена васаби бороться с кариесом. Он не дает развиваться бактериям, которые вызывают заболевание. Сильные антимикробные качества приправы из корня травы известны давно. Потому хрен подают к сырой рыбе. Его также применяют для лечении раковых опухолей и предотвращения возникновения тромбов.
Растения из рода васаби выращивают в Корее, Китае, Новой Зеландии, США и Тайване.
Сергей БРУНЬ
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