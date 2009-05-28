Зеленый хрен к суши противодействует кариесу

Японские ученые обнаружили способность зеленого хрена васаби бороться с кариесом. Он не дает развиваться бактериям, которые вызывают заболевание. Сильные антимикробные качества приправы из корня травы известны давно. Потому хрен подают к сырой рыбе. Его также применяют для лечении раковых опухолей и предотвращения возникновения тромбов.

Растения из рода васаби выращивают в Корее, Китае, Новой Зеландии, США и Тайване.

Сергей БРУНЬ

gazeta.ua