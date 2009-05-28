Недосыпание укорачивает жизнь

Сон необходим каждому живому существу - он дает отдых, восстанавливает силы. К тому же регулярный сон необходим для выживания. Оказывается, способность спать заложена в нас на генетическом уровне.

Американские ученые обнаружили особый ген сна, который у всех живых существ отвечает за способность спать. Это открытие поможет ученым понять, что лежит в основе механизма сна.

Исследования проводились на плодовых мушках-дрозофилах. Ученые обнаружили, что у некоторых мушек есть особая генетическая мутация, благодаря которой они нуждаются во сне меньше, чем их сородичи.

В ходе экспериментов выяснилось, что недостаток сна влияет на продолжительность жизни. Мушки-дрозофилы с генетическими мутациями, которые практически не спали, жили почти в 2 раза меньше, чем обычные мушки.

Механизмы сна у плодовых мушек и людей во многом схожи. Поэтому ученые уверены, что все результаты экспериментов будут верны и для людей.

ubr.ua