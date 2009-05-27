Японские ученые нашли ген облысения

Японские ученые обнаружили ген, связанный с облысением, сообщает AFP. В ходе экспериментов на мышах исследователи выяснили, что блокировка гена Sox21 может привести к раннему выпадению волос.

Ген Sox21 присутствует как у мышей, так и у человека. Исследователи выращивали мышей, у которых данный ген не функционировал. Эти грызуны начинали терять волосяной покров на голове через 15 дней после рождения и в течение недели становились полностью лысыми.

Новая шерсть у мышей должна отрастать сразу после выпадения старой. Однако у подопытных грызунов периоды отсутствия волосяного покрова были длиннее обычного, а вновь отраставшая шерсть выпадала также быстро.

Исследование было выполнено совместной группой сотрудников Медицинской школы токийского университета Кейо (Tokyo′s Keio University) и Национального института генетики (National Institute of Genetics) в Японии. По мнению ученых, отсутствие гена Sox21 приводит к образованию волос, которые плохо удерживаются в волосяных фолликулах и быстро выпадают.

В предыдущих исследованиях учеными была открыта роль гена Sox21 в формировании нервных клеток. По словам японских генетиков, результаты их работы могут привести к открытию новых способов лечения выпадения волос, однако на ближайшее время они не планируют дальнейших исследований этого вопроса.

medportal.ru