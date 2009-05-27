Кировоградщина: больше 40 детей-сирот в группе онкориска

На днях в Кировограде главный врач Института дерматологии и косметологии профессор Ольга БОГОМОЛЕЦ в рамках Благотворительного марафона здоровья провела обследование воспитанников областных школ-интернатов, в результате 44 ребенка записано в группу онкодерматологического риска.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции О. Богомолец рассказала, что акция проводится при поддержке Президента Украины с целью помочь детям-сиротам диагностировать и лечить онкологические заболевания кожи. Кировоградщина стала 24-й областью, где в рамках тура проводятся медицинские осмотры.

По словам О. БОГОМОЛЕЦ, все больные дети будут направлены на последующее обследование в Институт дерматологии и косметологии (г. Киев).

«По результатам осмотра с начала Благотворительного марафона обнаружено около 1600 украинских детей, которые нуждаются в диспансерном учете. Больше 500 детей отнесены к группе высокого риска. Двое детей бесплатно прооперированы в детской специализированной больнице «Охматдет», сообщила О. БОГОМОЛЕЦ.

Также она рассказала, что в некоторых областях обследованию детей препятствовали политические противоречия. «Были случаи, когда мне не давали обследовать воспитанников областных интернатов, если мэры областных центров конфликтовали с губернаторами. Также часто чиновники пытались провести своих знакомых, родственников на обследование перед детьми-сиротами», отметила профессор.