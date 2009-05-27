Инфаркт взаимосвязан с периодонтитом

Немецкие ученые обнаружили генетическую взаимосвязь между воспалением окружающей корень зуба ткани (периодонтитом) и ишемической болезнью сердца (ИБС).

На поиск связи между этими заболеваниями исследователей натолкнули те факты, что у периодонтита и ИБС схожие факторы риска (курение, сахарный диабет, ожирение, мужской пол) и механизмы развития (дисбаланс иммунных реакций при хроническом воспалении). Кроме того, было показано сходство бактерий, обнаруженных в ротовой полости и в атеросклеротических бляшках артерий сердца.

Группа исследователей из Университета Киля проанализировала участок девятой хромосомы 9p21.3, ранее известный своей связью с развитием инфаркта миокарда, у 151 пациента с наиболее агрессивными формами периодонтита и у 1097 больных ИБС, перенесших инфаркт миокарда. Варианты этого участка оказались идентичными у представителей обеих групп.

Впоследствии этот результат был подтвержден еще у 180 пациентов с периодонтитом и 1100 страдающих ИБС. По словам руководителя исследования Арне Шефера (Arne Schaefer), риск обоих заболеваний обусловлен участком антисмысловой цепи ДНК под названием ANRIL.

На основании полученных данных ученые порекомендовали всем пациентам с пародонтозом тщательно и своевременно контролировать факторы риска, чтобы предотвратить развитие инфаркта.

medportal.ru