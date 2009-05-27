Столичные больницы минимизируют расходы?

Киевская городская государственная администрация поручила руководству коммунальных медицинских учреждений столицы наработать предложения по минимизации их расходов во время оказания помощи больным при сохранении качества этих услуг.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА со ссылкой на результаты совещания с руководителями лечебных учреждений города, которое состоялась 26 мая под председательством первого заместителя председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ и начальника Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения Людмилы КАЧУРОВОЙ.

По информации Л.КАЧУРОВОЙ, по инициативе И.КИЛЬЧИЦКОЙ, во все лечебно-профилактические учреждения Киева были направлены специалисты-экономисты для проверки сумм поступлений в специальные фонды больничных учреждений и расходов из них, и сегодня уже есть первые результаты их работы. В нескольких лечебно-профилактических учреждений обнаружен ряд финансовых нарушений.

В свою очередь И.КИЛЬЧИЦКАЯ отметила, что из-за кризиса в стране городская власть считает необходимым знать, что делается в каждой из коммунальных больниц столицы.

По ее словам, сегодня Киев едва ли не единственный город в Украине, в котором медицинская отрасль еще “держится на поверхности”.

“Мы держимся, и будем держаться и в дальнейшем, и, несмотря на негативные публикации в прессе, мы постоянно осуществляем целый ряд антикризисных мероприятий, которые в целом помогут нам сэкономить 29 млн. грн. в год», - отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Она пообещала, что будет работать отдельно с каждым главным врачом, и проверять, сколько каждая конкретная больница получает из бюджета города, сколько из спецфонда, сколько денег идет в фонд заработной платы.

«Необходимо, чтобы вся система работала таким образом, чтобы избежать любых негативных изменений в системе здравоохранения города Киева. И мы делаем ради этого все возможное. Я ожидаю предложений по минимизации расходов от каждой больницы и поликлиники», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

На совещании она также сообщила, что вопрос о компенсации надбавок врачам за первые три месяца текущего года сейчас решается, и пообещала, что в ближайшее время все врачи ее получат.