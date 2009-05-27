Штанги и гантели помогут предотвратить рак

Шведские медики 23 года наблюдали за большой группой разновозрастных мужчин и пришли к неожиданному выводу: регулярные занятия тяжелой атлетикой и наращиванием мышечной массы очень существенно снижают риск развития рака.

В исследовании принимали участие 8,677 мужчин в возрасте от 20 до 92 лет. Они регулярно заполняли анкеты о своем образе жизни и проходили медицинские тесты. Анализ полученных данных показал: у тех, кто не менее двух раз в неделю посещал тренажерные залы и накачивал мышечную массу, риск смерти от рака оказался на 30-40% ниже, чем у их ровесников с более слабыми мышцами.

Оказалось, что сильные мышцы защищали от онкологических заболеваний даже тех мужчин, которые страдали избыточной массой тела и ожирением.

О том, что физические нагрузки и поддержание нормального веса помогают профилактике злокачественных опухолей, известно уже давно. Однако шведское исследование показало, что силовые упражнения имеют даже более выраженный профилактический эффект (по крайней мере, у мужчин), чем аэробные нагрузки типа ходьбы, плавания или катания на велосипеде. Это совершенно новое для медицины наблюдение.

Природа связи между физическими нагрузками и предрасположенностью к раку ученым пока непонятна. Поскольку физическая активность влияет на все системы организма, включая гормональную и иммунную, существует множество гипотетических объяснений подобной корреляции. Как бы то ни было, врачи-онкологи в последнее время начали включать занятия спортом в число обязательных рекомендаций для своих пациентов — наряду с отказом от курения и здоровым питанием.

newsland.ru