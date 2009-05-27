Самые депрессивные профессии: рейтинг

Медики из США изучили взаимосвязь между профессиональной деятельностью и степенью риска возникновения депрессии.

Ученые провели исследование, учитывая данные национального опроса, в котором приняли участие более 60 тыс. работающих людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Согласно данным этого исследования, наибольшее число людей, которые страдают депрессией, работают в сфере по уходу за пожилыми и больными людьми. Также в эту категорию попали и няни, ухаживающие за маленькими детьми. Почти 11% работающих в этой сфере людей ежегодно страдают от депрессии в течение двух и более недель.

Второе место заняли работники общественного питания - официанты, повара и бармены, так как примерно 10,3% из них были подвержены снижению настроения, которое сопровождалось нарушением сна, потерей аппетита и ухудшением концентрации внимания . На третьем месте оказались работники социальной сферы и здравоохранения - около 9,6% из них страдает от депрессии.

По словам специалистов, наименее подвержены депрессии архитекторы, инженеры и ученые (4,3%). Опрос к тому же показал, что примерно 7% работающих людей хотя бы раз в году испытывали депрессию, длившуюся более двух недель подряд, а вот среди безработных этот показатель составил 12,7%. Также было установлено, что женщины оказались более подвержены депрессиям, нежели мужчины.

rabota.mail.ru