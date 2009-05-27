На Луганщине этим летом планируют оздоровить 83% школьников

В Луганской области на протяжении летней оздоровительной кампании 2009 года планируется охватить оздоровлением и отдыхом 173 тыс. 165 детей школьного возраста, что составляет 83% от общего количества детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила первый заместитель начальника управления по делам семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации Александра ЛИТВИНЕНКО.

По ее словам, этим летом в области будет функционировать 644 лагеря с дневным пребыванием, 24 лагеря труда и отдыха, 83 палаточных лагеря и 43 загородных оздоровительных лагеря. На оздоровление и отдых детей льготных категорий из областного бюджета предусмотрено выделить 2 млн. 44 тыс. грн. Еще 6 млн. 178 тыс. грн. планируется выделить на проведение летнего оздоровления детей из местных бюджетов. Также, по ее информации, в этом году из внебюджетных источников на летнее оздоровление планируется привлечь более 82 млн. грн.

Кроме этого, по данным А.ЛИТВИНЕНКО, с начала года для области за средства госбюджета выделено 280 путевок в международный детский центр "Артек" и 60 путевок в детский центр "Молодая гвардия". "До конца года в этих центрах планируется оздоровить еще 500 детей", - отметила она.