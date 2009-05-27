Безопасно ли украинское молоко?

Молочная продукция украинских производителей безопасна для потребления. Об этом сообщила заведующая лабораторией инструментальных исследований Технологического института молока и мяса Украинской академии аграрных наук кандидат биологических наук Гузель НАСЫРОВА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, в мае институт провел исследование молочной продукции нескольких торговых марок, в частности, были исследованы 8 образцов молока жирностью 2,5% и 9 образцов сметаны жирностью 15%.

По информации Г.НАСЫРОВОЙ, результаты исследований показали, что большинство продукции соответствует нормативным требованиям. «Результаты исследования показали, что в целом качество исследуемых образцов соответствует требованиям нормативной документации», – отметила специалист.

Однако в половине исследуемых образцов молока обсемененность микроорганизмами превышала допустимые нормы. «Поэтому молоко лучше кипятить», – добавила Г.НАСЫРОВА. При этом она отказалась назвать торговую марку, в которой было обнаружено отклонение.

А в исследуемых образцах сметаны, по словам специалиста, содержание молочнокислых бактерий было даже выше минимальных норм, что делает этот продукт не только безопасным, но и полезным для здоровья.

При этом специалист подчеркнула, что проблема молокоперерабатывающей промышленности – в отсутствии качественной сырьевой базы, а также проверок со стороны государства. «Если бы предприятия знали, что государство проводит исследования, они больше внимания обращали бы на качество продукции», – добавила Г.НАСЫРОВА.

Исследовалась продукция ТМ «Гурманика», «Кремез», «Молочар», «Простоквашино», «Словяночка»,

«ФАННИ», «Щодня», «Яготинське», «President».