В Киеве планируют реализовать новый медицинский проект

В Киеве по инициативе благотворительного фонда «Помощь медицине» планируют реализовать инновационный пилотный проект «Единое международное медицинское телекоммуникационное пространство», направленный на улучшение предоставления медицинской помощи в Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент фонда Александр ЭТНИС.

По его словам, сегодня уровень компьютеризации в медицинских заведениях Украины на довольно низком уровне.

«В рамках проекта будет создан портал, который позволит врачам со всего мира делиться опытом и обмениваться информацией, пациентам получать бесплатные консультации специалистов, в частности, и специалистов из США и Западной Европы», - сказал А.ЭТНИС.

Он сообщил, что, на портале планируется создать мощные тематические форумы для пациентов и врачей, пользователи будут иметь возможность доступа в медицинские он-лайн библиотеки, в частности и других стран.

«Студенты-медики и молодые врачи смогут советоваться с ведущими специалистами отечественной и зарубежной медицины, что частично может разрешить проблему ограниченности медицинского обмена. Это принципиально новая технология, которая позволит перейти на новый уровень сотрудничества», - отметил А.ЭТНИС

По его мнению, возможности телемедицины ускорят процесс интеграции Украины в мировое медицинское содружество.