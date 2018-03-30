Отбеливание зубов: делаем голливудскую улыбку

За тысячелетнюю историю человечества у красавиц набрались сотни рецептов, как сделать зубы белее с помощью подручных средств - клубники, лимона, листьев, золы. Некоторые из народных способов прошли испытание временем и действительно работают при грамотном использовании. Как отмечает Правда.Ру, все способы отбеливания, кроме тех, что делаются в стоматологических клиниках, недолговечны, но на время помогут осветлить зубы без вреда для эмали.

Зола и смола

Раз в неделю попробуйте чистить зубы смесью лимонного сока и питьевой соды. На сегодняшний день это лучший способ отбеливания, придуманный далекими предками. Главное не переусердствовать - лимонного сока требуется всего несколько капель. Если под рукой нет лимона и соды, можно использовать измельченную таблетку активированного угля - тоже не чаще, чем раз в неделю.

Можно положить на кусочек марли лимонные корочки или пищевую соду и растирать зубы, главное не злоупотреблять содой, чтобы не нанести вред деснам и не травмировать эмаль.

Польза от народных рецептов, советующих частые растирания зубов речным песком, сомнительна, так что этот метод можно с чистой совестью назвать мифическим.

Если сжечь до состояния обугливания баклажаны, собрать черный порошок, обмакнуть в него палец и почистить зубы, они станут на тон светлее. Для тех же целей советуют жевать смолу хвойных деревьев или чистить зубы измельченной в порошок древесной золой.

Пасты и гели

К золе, смоле и лимонным коркам стоматологи относятся скептически, предлагая современные средства для отбеливания. Например, в специальных пастах содержатся компоненты, удаляющие налет и осветляющие зубы. Длительное их использование дает неплохой эффект, но врачи советуют периодически давать отдых эмали и переходить на обычные пасты.

Стоматологи не рекомендуют использовать отбеливающие зубные пасты чаще двух раз в неделю.

Домашние процедуры

Помимо паст, в аптеках продается кислотосодержащее средство для домашнего отбеливания в три этапа. 15 секунд зубы обрабатывают кислотой, затем лицевую поверхность на одну-две минуты покрывают гелем, а на последнем этапе наносят белый пигмент.

Отбеливание гелем - достаточно удобный домашний способ. Кисточкой наносите гель на зубы, он застывает и держится, пока его не смоет слюна. Противопоказаний нет - это бережный и безвредный вид отбеливания, но процедуры длятся полмесяца, и с помощью геля вы не сможете добиться высоких результатов, какие, например, дает полноценное лазерное отбеливание.

Самым действенным средством самостоятельного отбеливания пока остаются каппы - специальные формочки для зубов, стандартные или индивидуально изготовленные врачом. Каппы заполняют отбеливающим гелем, надевают на зубы и носят ежедневно в течение примерно двух часов.

Через две-три недели зубы становятся заметно светлее. Плюс в том, что врач следит за ходом отбеливания, и оно происходит незаметно. А минус в том, что отбеливание происходит с помощью перекиси водорода, которая разрушает эмаль. В результате зубы становятся чувствительными к теплу и холоду.

Для профилактики чувствительности стоматологи рекомендуют чередовать обычные пасты с фторсодержащими.

Механическая чистка

Чтобы любые домашние или клинические манипуляции с цветом зубной эмали имели смысл, нужно регулярно делать механическую чистку зубов от налета и зубного камня. Выполняется она врачом: стоматолог направляет на зубы струю песочно-соляного раствора или ультразвуковой аппарат.

Потом зубы полируются щетками со специальной абразивной пастой. Этим методом, кстати, тоже можно осветлить эмаль на один-два тона. Зубы будут здоровее и чище - эту полезную процедуру следует проводить каждые полгода.

Лазер

Наиболее эффективно отбеливание лазером. Эту процедуру в наши дни предлагают во всех стоматологических клиниках. Для зубов лазерное отбеливание или отбеливание с помощью специальных ламп невредно. Такие способы не повреждают эмаль и даже увеличивают ее прочность. Методики отбеливания применяются уже много лет и позволяют добиться идеального результата.

Правда, зубы с искусственными коронками не отбеливаются. Еще не удается осветлить пломбы, поэтому лучше пломбировать зубы после обработки их лазером.

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