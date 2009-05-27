Найдено ключевое звено развития аллергии

В развитии аллергии открыто пропущенное звено. Базофилы, которые прежде считались лишь "чернорабочими" воспаления, на деле обнаруживают чужеродные частицы и запускают весь процесс аллергической реакции, представляя аллергены другим клеткам. Открытие дает два новых направления в лечении аллергии.

Изощренность оборонительных редутов нашего организма обходится человечеству не так уж дешево: распространенность разнообразных аутоиммунных заболеваний - от артрита и аллергии до простатита и системной красной волчанки - растет день ото дня. Наверное, наивно было бы ожидать, что столь сложная система будет работать без малейших сбоев: несколько десятков различных типов клеток, больше сотни сигнальных и регулирующих молекул и еще столько же рецепторов, рассеянных по поверхности клеток во всевозможных комбинациях.

Тем не менее все иммунокомпетентные клетки очень узко специализированы - одни выполняют роль первого барьера защиты, уничтожая все без разбору, другие действуют более избирательно и уже не поодиночке. В последнем случае ключевым становится процесс распознавания чужеродного антигена, который нужно сначала "порезать" на стандартные фрагменты, а потом "представить" другим иммунокомпетентным клеткам - в первую очередь Т-лимфоцитам. Обязательным элементом защиты является комплекс гистосовместимости II типа (MHC II), в составе которого и демонстрируется антиген.

Настолько важный процесс природа не могла доверить всего лишь одному типу клеток: известно, что макрофаги, дендритные клетки и даже обычные, "не иммунные" фибробласты и эпителиоциты способны "демонстрировать" на своей поверхности чужеродные антигены.

Сразу три исследовательские группы на этой неделе сообщили о том, что в этой роли могут выступать и клетки еще одного типа - базофилы.

И это может быть той самой неуловимой причиной развития аллергических реакций.

Базофилы уже давно воспринимаются как основные эффекторные клетки аллергии - то есть клетки, деятельность которых, собственно, и приводит к симптомам заболевания. Содержащиеся в базофилах гранулы гистамина и гепарина, а также синтезируемые при необходимости простагландины и лейкотриены способствуют развитию воспаления, отеку и экссудации в коже и слизистых. Наглядно вся эта "молекулярщина" проявляется в покраснении, отечности, зуде, обильном слезотечении и других характерных признаках аллергии.

Для активации базофилам необходим иммуноглобулин типа Е (IgE), который синтезируют плазматические клетки. В первый раз при встрече с аллергеном происходит его распознавание и сенсибилизация организма - увеличивается содержание специализированных клеток, синтезирующих тот IgE, который способен адресно связываться именно с этим аллергеном. Вторым концом IgE "заякоривается" на поверхности базофилов, так что при попадании аллергена на слизистые во второй раз базофилы активируются и начинают синтезировать все что умеют. Последствия демонстрации этих возможностей в лучшем случае заканчиваются легким зудом и крапивницей, в худшем - анафилактическим шоком и удушьем.

На этом умения базофилов не ограничиваются - еще они способны поглощать, или, как говорят специалисты, "фагоцитировать", чужеродные частицы. Но ввиду небольшого количества базофилов и относительно низкой эффективности их фагоцитоза по сравнению с профессиональными фагоцитами этому умению не уделяли должного внимания.

Руслан Меджитов из Медицинского института имени Говарда Хьюза и соавторы в публикации в Nature Immunology в некоторой степени восстановили историческую справедливость.

Они показали, что именно базофилы сначала поглощают чужеродные частицы, а потом разрезают их и предъявляют аллергены Т-хелперам 2 типа.

И базофилы не просто "потенциально способны" на это. Именно они, а не "профессиональные" дендритные клетки берут на себя эту функцию в организме. Более того, на самом начальном этапе они берут на себя и регулирующую роль, запуская защитные реакции по пути Т-хелперов 2 типа. Те активируют В-клетки, и последние начинают вырабатывать иммуноглобулин, который связывается одним концом с аллергеном, а другим - с базофилами. И только после этого базофилы вспоминают про свою основную, как считалось до сих пор, функцию - выбрасывают гистамин, гепарин, простагландины и всеми возможными способами стимулируют воспаление.

В том, что учебники по иммунологии будут отредактированы уже в ближайшее время, сомневаться не приходится – ведь с той же самой идеей выступили еще два исследовательских коллектива. Дэвид Артис из Университета Пенсильвании и его соавторы детализировали работу MHC II типа у базофилов. А Кэндзи Наканиси из Медицинского колледжа префектуры Хего и его соавторы доказали, что базофилы дополнительно усиливают свой эффект на Т-хелперы, выбрасывая Il-4.

Все эти факты наверняка заинтересуют не только иммунологов, но и фармакологов, ведь это принципиально новый способ борьбы с аллергией. Сейчас большая часть "противоаллергических" препаратов либо подавляет дегрануляцию, то есть высвобождение активных веществ из базофилов и тучных клеток, либо гасит эффекты гистамина и простагландинов в тканях.

Три статьи в Nature Immunology - прекрасное основание сразу для двух новых направлений в борьбе с аллергией.

Во-первых, если найти способ подавить презентирование антигена именно базофилами, но не дендритными клетками, то можно будет предотвратить сенсибилизацию. Во-вторых, можно попробовать повлиять на направление иммунного ответа и вместо Т-хелперов 2 типа задействовать Т-хелперы 1 типа - и тем самым предотвратить активную наработку иммуноглобулинов.

Удастся ли сделать это, станет известно в ближайшем будущем - фармацевтические гиганты даже в условиях кризиса вряд ли упустят возможность совершить революцию на рынке противоаллергических препаратов.

Газета.ru