Мышечные клетки "научились" уничтожать ВИЧ

Исследователи из Детского госпиталя Филадельфии (штат Пенсильвания) “научили” мышечные клетки вырабатывать антитела, способные нейтрализовать вирус иммунодефицита человека, пишет The New Scientist. Эта методика позволяет обеспечить иммунную защиту от ВИЧ-инфекции без участия клеток иммунной системы, которые являются главными мишенями ВИЧ.

В проведенном американскими учеными эксперименте кодирующие синтетические антитела гены были введены в мышечные клетки макак при помощи безвредного вируса. В результате в мышцах животных началась выработка антител, способных связывать частицы вируса иммунодефицита обезьян, близкого по структуре и свойствам к возбудителю ВИЧ-инфекции у человека.

После заражения вирусом иммунодефицита у получивших экспериментальные инъекции животных не наблюдалось никаких признаков развития заболевания в течение как минимум 85 недель. За этот период скончались четыре из шести животных, зараженных тем же вирусом без предварительного введения экспериментального препарата.

По словам ведущего автора исследования Филиппа Джонсона, опробованная на приматах методика позволяет учеными обойти наиболее существенное препятствие на пути иммунопрофилактики ВИЧ-инфекции: вирус иммунодефицита разрушает иммунную систему, которая должна с ним бороться. «Вместо того, чтобы возлагать эту функцию на иммунную систему, мы обеспечиваем организм готовыми антителами против ВИЧ», - пояснил Джонсон.

По мнению ученых, испытания аналогичной методики лечения ВИЧ-инфекции на людях станут возможны в течение ближайших двух-трех лет.

medportal.ru