Вес женщины зависит от мужчины

Ученые исследовали, что вес женщины зависит от отношений с мужчиной. Самые стройные — новобрачные. Перед свадьбой они тощают в среднем на 3 кг 600 г. На втором месте — матери взрослых детей. Когда их дети женятся, они теряют по меньшей мере 3 кг На третьем месте — влюбленные. Влюбленная женщина способна потерять до 2,5 кг

Женщины полнеют, имея стабильные отношения или во время беременности, соответственно на 4 и 7 кг Такие данные исследователи получили, протестировав 3 тыс. женщин.

gazeta.ua