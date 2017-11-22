Врачи рассказали о суперполезных свойствах имбирного чая

Врачи называют имбирь очень полезным продуктом. Он имеет уникальный состав, кроме стандартного набора из растительных жиров, белков и углеводов, в имбире содержатся витамины С, В1 и В2, кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, ниацин, а также практически все незаменимые аминокислоты, что позволяет этим пряностям питать абсолютно все ткани и органы организма, избавляет от усталости.

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Исследования обнаружили, что регулярное употребление свежего имбиря помогает снять напряжение мышц, особенно после физической нагрузки.

Имбирный чай улучшает пищеварение, снимает боли в животе, спазмы, улучшает обмен веществ. Он оказывает отхаркивающее, тонизирующее, согревающее, противорвотное действие, укрепляет иммунитет и отлично помогает при простуде.

Классический рецепт имбирного чая: отрежьте кусочек имбиря 4-5 см длиной (на литр воды), очистите и нарежьте. Вскипятите воду, положите в нее имбирь и варите в течение 10 минут. Снимите с огня и процедите.

Чтобы усилить полезные свойства имбиря, добавьте немного черного перца, корицы, несколько ложек сиропа шиповника и лимон. В сочетании с перечной мятой, цветками бузины черной и тысячелистником (в виде чая) имбирь снимает сильные боли в животе, нормализует кровообращение. Помогает похудеть.

При употреблении имбирного напитка возникает «эффект внутренней грелки», который стимулирует обмен веществ, предотвращает переедание, способствует снижению массы тела. Поэтому ученые рекомендуют употреблять напиток перед едой.

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Рецепт приготовления имбирного напитка прост. Нужно взять обмытый корень имбиря (длиной 4-4, 5 см) и пару зубчиков заранее приготовленного чеснока. Имбирь очистить и порезать дольками. Добавить к имбирю чеснок. Залить нарезанный имбирь и дольки чеснока кипятком (2 л) и дать составу настояться полтора часа. После окончания определенного срока ингредиенты вынуть из настоя и готов чай пить в горячем или теплом виде 4-6 раз в день до еды за полчаса.