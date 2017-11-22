Население Украины за 9 месяцев этого года сократилось до 42,3 млн - Госстат

Численность населения Украины по состоянию на 1 октября 2017 года составляла 42 млн 275 тыс. человек, что на 149,6 тыс. человек меньше, чем было на начало года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В январе-сентябре 2017 года, по данным Госстата, в Украине родилось 274,9 тыс. детей, в то время как за аналогичный период 2016 года этот показатель составил 332,2 тыс. детей. За 9 месяцев была зафиксирована естественная убыль населения - 142,6 тыс. человек, тогда как за январь-сентябрь 2016 года население сократилось на 132 тыс. человек. При этом число приехавших в страну превысило количество выехавших из страны на 3 787 человек, за аналогичный период 2016 года этот показатель составил 5 289 человек.

Данные приводятся без учета Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции, а численность населения оценивается лишь без учета территории Крыма.

Как сообщал УНИАН, численность населения Украины по состоянию на конец 2016 года составила 42 млн 584,5 тыс. человек, что, по оценкам Государственной службы статистики Украины, на 176 тыс. человек меньше, чем было на конец 2015 года.

Весной 2014 года после аннексии Крыма и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны в связи с началом активных боевых действий в регионе численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 млн с 45 млн человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Организация Объединенных Наций рекомендует проводить данную оценку не реже одного раза в десять лет.