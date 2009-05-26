Интерьер больниц способствует быстрому выздоровлению

Детально продуманный внутренний дизайн и интерьер больничных палат и кабинетов помогает снизить число медицинских ошибок, остановить распространение инфекций и защитить здоровье пациентов. Исследование Bronson Methodist Hospital и Center for Health Design показало, что сфера действия больничных инфекций сократились на 11%, если в клиниках располагалась больше одиночных палат, была создана система хорошей вентиляции помещений и установлено больше раковин для мытья рук. Кроме того, уменьшение уровня шума около больничных коек улучшило качество пациентов сна почти на 50 процентов.

Также врачи отмечают, что естественный свет помогает больным справляться с депрессией, а вид из окна на природу понижает болевые ощущения. Кроме того, расположение небольших стендов для медсестёр ближе к комнатам пациентов взамен больших и централизованных позволяет эффективнее наблюдать за состоянием больных и вовремя выявить симптомы ухудшения самочувствия.

Подробный план строительства новых больниц важен для надлежащей санитарно-гигиенической защиты и улучшения качества условий для пациентов, которые не будут ни в чём нуждаться и получат самое внимательное и профессиональное обслуживание, необходимое для скорейшего выздоровления, убеждены американские эксперты.

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