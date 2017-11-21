Симптомы острой формы гриппа у детей: когда родителям необходимо вызвать "скорую"
Симптомы гриппа начинают исчезать и состояние ребенка улучшается, но потом поднимается высокая температура и усиливается кашель.
Медики подчеркивают, что в отделение неотложной помощи попадают только больные с острой формой заболевания, которое тяжело протекает.
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Симптомы острой формы гриппа у детей:
- одышка или любые проблемы с дыханием,
- синеватый цвет кожи,
- ребенок не пьет достаточного количества жидкости,
- ребенок не просыпается или не реагирует на вас,
- ребенок настолько раздражен, что не хочет, чтобы ее поднимали на руки,
- симптомы гриппа начинают исчезать и состояние ребенка улучшается, но потом поднимается высокая температура и усиливается кашель,
- лихорадка и сыпь на коже.
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Также неотложная медицинская помощь нужна младенцам со следующими проявлениями заболевания:
- ребенок отказывается кушать или не может глотать,
- проблемы с дыханием,
- плач без слез,
- подгузники необходимо менять реже, чем обычно.