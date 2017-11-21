Симптомы острой формы гриппа у детей: когда родителям необходимо вызвать "скорую"

Медики подчеркивают, что в отделение неотложной помощи попадают только больные с острой формой заболевания, которое тяжело протекает.

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Симптомы острой формы гриппа у детей:

- одышка или любые проблемы с дыханием,

- синеватый цвет кожи,

- ребенок не пьет достаточного количества жидкости,

- ребенок не просыпается или не реагирует на вас,

- ребенок настолько раздражен, что не хочет, чтобы ее поднимали на руки,

- симптомы гриппа начинают исчезать и состояние ребенка улучшается, но потом поднимается высокая температура и усиливается кашель,

- лихорадка и сыпь на коже.

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Также неотложная медицинская помощь нужна младенцам со следующими проявлениями заболевания:

- ребенок отказывается кушать или не может глотать,

- проблемы с дыханием,

- плач без слез,

- подгузники необходимо менять реже, чем обычно.