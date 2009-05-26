3 новых способа похудеть

Многие мечтают похудеть и мучают себя диетами, не подозревая, что путь по сбрасыванию лишних килограммов можно пройти легко и с удовольствием. Придерживаться диеты или здоровой схемы питания станет куда легче, если подойти к процессу с выдумкой, пишет Point.ru. Исследователи полагают, что свежие идеи весьма многообещающие:

1. Что наша жизнь? Игра! Отвлеките себя от мыслей о набеге на холодильник. Как это сделать? Очень просто -надо чем-нибудь увлечься. На роль "увлечений" отлично подходят всевозможные сетевые игры – словесные загадки, кросфорды, паззлы и т.д. Игра снимает стресс и снижает желание немедленно подкрепиться булочкой или еще чем-нибудь вредным.

2. Поставьте себя на кон Исследователи выяснили, что худеющие, которые поспорили с кем-то на деньги о том, что сбросят к определенному времени определенное количество килограммов, сбрасывали гораздо больший вес, чем те, кто ни с кем ни о чем не спорил. В Сети есть даже специальные сайты для худеющих спорщиков:FatBet.net и WeightLossWars.com. Если нет охоты сорить деньгами, просто постарайтесь худеть "публично": расскажите о своих намерениях родственникам, друзьям, коллегам по работе, читателям блога.

3. Улыбайтесь Прикрепите к холодильнику магнитом любую фотографию, вызывающую у вас улыбку, или смешную рожицу, или забавную картинку. Шансы на то, что, посмотрев на нее и получив заряд позитива, вы выберете из недр холодильника здоровый перекус, а не что-то вредное, резко повысятся.

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