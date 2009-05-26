Вредят ли здоровью искусственные зубы?

Зубными имплантатами часто заменяют потерянные зубы. Раньше среди стоматологов существовало опасение, что внедрение имплантата разрушает ткани челюсти и десны в области его установки. Теперь доказано, что это не так. Последнее исследование, опубликованное в журнале Periodontology, свидетельствует о том, что максимум костных изменений и стабилизация остеоинтеграции приходится на время между установкой имплантата и окончательным размещением протеза, обычно на это уходит несколько месяцев. В последующие пять лет происходят лишь незначительные костные изменения, которые не зависят ни от длины, ни от глубины установки протеза.

Перед имплантацией зуба проводят две консультации: зубного хирурга, который оценивает состояние твердых и мягких тканей - можно ставить имплантат или нет, и ортопеда, который решает эстетический вопрос - цвет эмали, слепок, форма, положение. Первым этапом вставляют в челюсть винт-имплантат и следят за его приживлением, сращиванием с костью. Если адаптация идет хорошо, то в идеале ортопед готовит параллельно коронку. Ее усаживают на место приблизительно через 2-3 месяца, иногда позже, сроки очень индивидуальны и зависят от темпов врастания имплантата.

Исследователи Научного центра здравоохранения Техасского университета (University of Texas Health Science Center at San Antonio), США, наблюдали за установкой 596 зубных имплантатов у 192 взрослых пациентов в течение пяти лет. Всем пациентам провели скриннинговое исследование на предмет определения адекватности гигиены полости рта и состояния кости. В обследование не брали людей, которые много курили, жевали табак, злоупотребляли наркотиками и в анамнезе имели нелеченный пародонтоз.

Результаты данного изучения под руководством доктора Дэйвида Кохрана, кандидата медицинских наук, председателя отдела периодонтики в Техасском университете и президента американской Академии периодонтологии (AAP), говорят об эффективности использования искусственных зубных протезов при восстановлении зубной формулы. «Как периодонтолог я занимаюсь тем, что спасаю естественные зубы своих пациентов, если это возможно. Однако данное исследование помогает убедиться, что зубной имплантат - эффективный и надежный выбор зубного протезирования. Так как ткань пациента, окружающая место установки искусственного зуба, остается в основном неизменной в течение пяти лет после манипуляции, зубные протезисты могут теперь сосредоточиться лишь на профилактических осмотрах и лечении других патологий полости рта, успокоившись на мысли, что имплантат является жизнеспособным решением при замене настоящих, но утративших свои функции зубов».

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