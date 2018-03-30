Морковь является высокопитательным корнеплодом. Как лечебное растение используется уже около 4 тыс. лет. Её широко используют в гастрономии как самую популярную приправу, она может, быть также и основным продуктом в блюде. Морковь - очень полезный овощ для организм. Полезные и лечебные свойства моркови объясняются ее богатым составом. Морковь содержит витамины группы В, РР, С, Е, К, в ней присутствует каротин - вещество, которое в организме человека превращается в витамин А. Морковь содержит 1,3 % белков, 7 % углеводов. Немало в моркови минеральных веществ, необходимых для организма человека: калия, железа, фосфора, магния, кобальта, меди, йода, цинка, хрома, никеля, фтора и др. В моркови содержатся эфирные масла, которые обусловливают ее своеобразный запах.

Морковь содержит бета-каротин, который улучшает работу легких. Бета-каротин является предшественником витамина А. Попадая, в организм человека каротин превращается в витамин А, который наиболее полезен для молодых женщин. Также целительные свойства моркови связаны с укреплением сетчатки глаза. Людям, страдающим близорукостью, конъюнктивитами, блефаритами, ночной слепотой и быстрой утомляемостью употребление этого продукта в пищу весьма желательно.

Полезные свойства моркови используются в питании человека. Полезно погрызть сырую морковь, так как это укрепляет десны. Так как витамин А способствует росту, то морковь особенно полезна детям. Этот витамин необходим для нормального зрения, он поддерживает в хорошем состоянии кожу и слизистые оболочки. Морковь, блюда из моркови и особенно морковный сок используются в лечебном питании при гипо- и авитаминозе А, заболеваниях печени, сердечно-сосудистой системы, почек, желудка, малокровии, полиартрите, нарушениях минерального обмена. Пюре из сырой либо отварной моркови показано при колите.

Вареная морковь помогает лечить злокачественные опухоли, дисбактериоз кишечника, нефриты. Обладает этот овощ и противомикробными свойствами. Также в моркови содержатся фитонциды. Достаточно пожевать морковку - и количество микробов во рту резко уменьшится. Для лечения насморка можно закапывать в нос сок моркови. Врачи и кулинары советуют использовать в пищу столовую морковь с ярко-красной кожицей.

Отварная морковь довольно часто включается в рационы больных сахарным диабетом. Чтобы организм быстрее усвоил провитамин А моркови, ее целесообразнее употреблять со сметаной или растительным маслом. По свойству сдерживать образование жиров в организме морковь из овощей уступает только капусте. Соединений калия в моркови в 10 раз больше, чем соединений натрия. Это, вместе с пищевыми волокнами, наделяет данный корнеплод не только мочегонными, но и умеренными желчегонными свойствами.

Было установлено что морковь содержит много натуральных антибиотиков, которые называются фитонцидами, хотя вы и не почувствуете резкого запаха. Если подержать во рту морковный сок или пожевать морковку, то количество болезнетворных микробов резко уменьшается. Также в ней есть витамины С, Е, РР, группы В, минералы - магний, цинк, хлор, фтор, йод, медь,сера, фосфор, марганец, кобальт, железо, бор, кремний, и пектины. Но в основном целебная ценность моркови связана с большим количеством каротина, который превращается в организме в витамин А, и является сильным антиоксидантом. Ведь при недостатке этого витамина может развиться малокровие, быстрая утомляемость организма, ухудшение зрения. Морковь нужно давать детям для хорошего развития и роста, и для повышения защитных сил.

при воспалении печени и почек, желчнокаменной болезни; гастрите и других нарушениях пищеварительной системы; при простудных заболеваниях и туберкулёзе; хорошо стимулирует лактацию у кормящих женщин; улучшает зрение, очень полезна для глаз; помогает при нарушении сердечной деятельности; улучшает состав крови и омолаживает организм; напитывает влагой кожу, улучшает цвет лица и придаёт коже особую гладкость и бархатистость.

Морковь добавляют в салаты, соусы, супы и борщи, из неё готовят различные пудинги, котлеты, запеканки и суфле.

В зависимости от состояния человека сырой морковный сок можно пить от 0,5 до 3-4 л в день. Сок помогает привести весь организм в нормальное состояние. Морковный сок - самый богатый источник витамина А, который организм усваивает быстро. В соке содержится большое количество витаминов В, С, D и Е. Морковный сок улучшает аппетит, пищеварение и структуру зубов.

Кормящая мать с целью улучшения качества молока должна пить ежедневно морковный сок.

Сырой морковный сок является естественным целителем при язвах и раковых образованиях. Он повышает сопротивляемость организма к инфекциям, эффективно действует на поджелудочную железу, повышает сопротивляемость лимфатических и желез внутренней секреции, пазух лицевого черепа и дыхательных органов. Морковный сок укрепляет нервную систему и не знает себе равных в повышении энергии и силы организма.

Сухая кожа, дерматит (воспаление кожи) и другие кожные заболевания являются следствием недостаточности в организме питательных веществ, содержащихся в сырой моркови. Это касается и глазных болезней: офтальмии, конъюнктива и т. д.

Как средство борьбы против язв и раковых образований сырой морковный сок - чудо нашего века. Однако его нужно приготовить правильно (извлечь из клетчатки), а всякую пищу, содержащую концентрированный сахар, крахмал и зерновую муку, полностью исключить.

Утром натощак давать детям 50-100 мл сока. Послабляет мягко и хорошо.

Полоскать горло при ангине несколько раз в день: на 100 мл свежего сока прибавить 1 ст. ложку меда, размешать, разбавив состав пополам с кипяченой водой.

Чем больше кислотности в желудке, тем более следует употреблять морковного сока.

Свежий сок подсластить медом и смазывать или полоскать рот при молочнице.

Ежедневно утром натощак съедать 100 г тертой моркови со сметаной или растительным маслом или сок по 1/4 стакана 4-5 раз в день, смешав его с медом. Применяется при малокровии, авитаминозе и общем упадке сил.

Каротин, содержащийся в моркови, благотворно влияет на укрепление зрения.

Морковь при ожогах: при свежих ожогах накладывать каждые 20-30 мин кашицу из свежей моркови, а также к воспаленным участкам кожи и гнойным ранам.

Детям от глистов пить натощак 1/2 стакана морковного сока или свежую натертую морковь - 100 г. Можно дать детям по 1 ч. ложке конопляного масла 2 раза в день натощак с хлебом. Масло слабит и умерщвляет глистов (прованское, ореховое масло).

При почечно-каменной болезни и как ветрогонное:

а) размолоть семена моркови в порошок. Принимать по 1 г 3 раза в день за 30 мин до еды.

б) 1 ст. ложку семян моркови залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 12 часов, процедить. Принимать в теплом виде по 1/2 стакана 5-6 раз в день.

Камни и песок в желчном пузыре и в почках являются естественным результатом неспособности организма вывести кальций, образовавшийся вследствие употребления концентрированных крахмалов и сахара. Сок одного лимона в смеси с 1/2 стакана горячей воды несколько раз в день и 1/2 стакана смеси морковного, бурачного и огуречного соков (3-4 раза в день) поможет выводу камней и песка из почек в течение нескольких дней или недель.

Ценность моркови: комплекс витаминов, каротина, органических кислот и минеральных солей.

Каротин, содержащийся в моркови в большом количестве, нормализует обмен веществ, влияет на физическое и умственное развитие организма, повышает его сопротивляемость к инфекциям, нормализует функции органов зрения. Из моркови готовят препараты, которые обладают спазмолитическим, сосудорасширяющим свойствами, оказывают успокаивающее действие на центральную нервную систему:

1. Порошок из семян: принимайте по 1 г в 3 приема за день. Порошок из семян эффективен также при нарушении пищеварениям как мочегонное средство при почечнокаменной болезни.

2. Отвар: 1 ст. ложку измельченных семян залейте 1 стаканом кипятка, держите на водяной бане 12 ч. Принимайте горячий отвар по 3 стакана в день.

В народной медицине используют семена этого растения. Они содержат каротин, сахар, йод и минеральные соли. Морковь обладает противовоспалительным, бактерицидным и ранозаживляющим свойствами, а также мочегонным, камнерастворяющим и слабительным.

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