10 привычек, которые помогут дожить до 100 лет

Самый главный фактор, который определяет то, насколько долго человек проживет, - это не гены, а образ жизни. Согласно новому исследованию, проведенному среди 12 тысяч британских семей и опубликованному в British Medical Journal, можно уменьшить риск инсульта на половину, придерживаясь следующих принципов: нужно заниматься физической деятельностью не меньше получаса в день, есть по пять раз в день (и каждый раз в порциях должно присутствовать фрукты или овощи), не курить и умеренно потреблять алкогольные напитки. Все это, конечно, очевидные шаги. Но исследователи обнаружили, что долгожители делятся своими особенностями в питании, упражнениях, способах борьбы со стрессом. Вот 10 правил, соблюдая которые можно прожить более долгую жизнь.

1. Не уходите на пенсию. "Опыт показывает, что когда у человека, который внезапно прекращает работать, начинает развиваться ожирение и хронические заболевания", - говорит Luigi Ferrucci, директор Baltimore Longitudinal Study of Aging. В Кьянти (Италия), который славится своими долгожителями, большое разнообразие способов для досуга. "После ухода со своих мест работ, итальянцы тратят большую часть своего времени на небольших фермах, культивируя виноград и овощи, - говорит Luigi Ferrucci. - Они никогда не бывают пассивными".

2. Пользуйтесь флоссом каждый день. Это может помочь сохранить ваши артерии здоровыми. В 2008 году в Университете Нью-Йорка (New York University) проверили исследование, в котором выяснили, что ежедневное использование зубной нити уменьшает количество болезнетворных бактерий во рту. Эти бактерии могут попадать в кровообращение и вызывать различные воспалительные образования в артериях, что является главным риск-фактором сердечных заболеваний. "Я считаю, что люди должны пользовать флоссом два раза в день, чтобы получить ожидаемый эффект", - говорит доктор Перлз.

3. Двигайтесь! "Физическая нагрузка - это единственный реальный источник вашей молодости, который существует, - говорит Джей Ольшански (Jay Olshansky), профессор медицины, исследователь процессов старения из University of Illinois, Чикаго. - Это похоже на бензин и машинное масло для вашего автомобиля. Вы не должно делать это, но ваш автомобиль поедет определенно лучше". Согласно многочисленным исследованиям благодаря упражнениям улучшается настроение, острота ума, мышечная масса и кости.

"Польза приходит сразу же после вашей первой тренировки", - добавляет Ольшански. Не беспокойтесь, если у вас нет абонемента в фитнес-центр (или нет денег, чтобы его купить). Прогуляйтесь к друзьям (пешком, конечно же) или сходите в местный парк. Получаса прогулок в день будет достаточно для начала. Если не хотите накачивать мышцы с помощью тренажеров, попробуйте йогу - уж там тяжести поднимать не нужно.

4. Ешьте богатые клетчаткой злаки на завтрак. Потребление цельнозерновых, особенно на завтрак, помогает сохранить уровень сахара стабильным на протяжении всего дня.

5. Спите как минимум шесть часов в сутки. Добавив недостающие часы сна, вы прибавите себе несколько лет жизни. "Сон - одна из самых важных функций, которую наш организм использует для регулирования и восстановления клеток, - говорит доктор Ферруччи. - Мы подсчитали, что минимальное количество сна, которое требуется человеку для получения фазы быстрого движения глаз (REM-фаза), - около шести часов".

6. Ешьте цельнозерновые, без добавок. Люди, в крови которых высокий уровень определенных нутриентов - селена, бета-каротина, витамина С и Е, как правило дольше живут и имеют лучшие когнитивные показатели. К сожалению, нет доказательств того, что прием препаратов с этими микроэлементами и витаминами окажет подобное воздействие. Существует больше 200 различных каротеноидов и 200 различных флавоноидов в одном только томате", - говорит Ферруччи. Поменьше продуктов белого цвета - хлеб, мука, сахар и побольше цветных овощей и фруктов и темного цельнозернового хлеба и злаковых.

7. Не нервничайте. Согласно новому исследованию, долгожители обычно не принимают близко к сердцу проблемы и живут с заморочками. Найдите способ для себя, который позволит управлять вашим стрессом: йога, физические нагрузки, медитация.

8. "Живите как Адвентисты Седьмого Дня". Американцы, которые считают себя Адвентистами Седьмого дня, имеют средний срок продолжительности жизни 89 лет. Почти на 10 лет больше, чем проживает среднестатичестический американец. Один из главных принципов этой религии - забота о своем организме. Это значит не курить, не злоупотреблять алкоголем и сладким. Последователи этой религии обычно придерживаются вегетарианской диеты, основанной на фруктах и овощах, бобах и орехах, а также активно занимаются физическими упражнениями. А также они большое внимание уделяют семье и обществу.

9. Привычки. Долгожители обычно имеют строгий распорядок, говорит доктор Ольшански. Они придерживаются определенной диеты и занимаются определенной физической деятельностью в течение жизни. Они просыпаются и ложатся спать в одно и то же время. Это еще одна хорошая привычка, которая поддерживание ваше тело в состоянии равновесия. "Ваша физиология становится хрупкой по мере старения, - говорит Ферруччи. - И тем сложнее вашему организму прийти в норму, если вы, скажем, пропустите несколько часов сна или выпьете много алкоголя". Это может ослаблять иммунитет, делая вас более восприимчивым к вирусным инфекциям.

10. Контактируйте. Регулярный контакт со своими друзьями и близкими - ключ к тому, чтобы избежать депрессии, которая может привести к ранней смерти. Некоторые психологи считают, что главная польза для пожилых людей от физических упражнений - социальные взаимодействия.

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