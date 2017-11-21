Узкие специалисты в поликлиниках и больницах будут работать до 2020 года - Минздрав

Пациенты подписывают Декларацию о выборе врача только с семейным врачом или терапевтом или педиатром. Как отметили УНИАН в Минздраве, узкие специалисты в поликлиниках и больницах до 2020 года будут работать, как и раньше.

Читайте такжеСупрун заверила, что тарифы на медицинские услуги для украинцев пока не изменятся

С 2020 года Национальная служба здоровья (НСЗУ) начинает платить за услуги на вторичном и третичном уровне, которые войдут в программу медицинских гарантий. Эти услуги будут предоставляться бесплатно, если пациент обратился за направлением семейного врача или терапевта или педиатра.

При этом пациент сможет самостоятельно выбирать узкого специалиста или заведение, в котором получит услугу. НСЗУ оплатит обращение на основании информации и документов, что предоставит медучреждение по электронной системе здравоохранения. Для этого заведение составлять отчет в электронной системе здравоохранения, в котором указывается объем оказанных медицинских услуг и лекарственных средств.