Медитация помогает контролировать эмоции

Утренняя пробежка, занятия в какой-нибудь спортивной секции, гимнастика, аэробика, абонемент в тренажерном зале, даже наличие личного тренера – у нас есть огромный выбор для поддержания хорошей фигуры и наращивания мускулатуры. Но что можно сделать для того, чтобы усовершенствовать работу своего мозга? Медитировать - утверждают физиотерапевты Калифорнийского университета.

Неврологи использовали метод магнитно-резонансной томографии для сканирования головного мозга медитирующих людей и заметили, что при этом процессе мозговые медиаторы были больше в области гиппокампа, таламуса, в орбито-фронтальной коре и нижней височной области. Все эти области известны своими функциями регулирования эмоций. Американские исследователи считают, что регулярная медитация позволяет поддерживать позитивный эмоциональный настрой, сохранять эмоциональную стабильность и контролировать поведение. Наблюдаемые различия в анатомии мозга объясняют, почему люди, увлекающиеся медитацией, обладают этими исключительными способностями.

Большинство участников обзора имели большой опыт медитирования и ежедневно использовали методику глубокого погружения в себя от 10 до 90 минут. Учёные сравнили размеры определённых структур головного мозга, объём серого вещества в конкретных областях и различные типы тканей. Наблюдаемые нейрональные изменения в участках мозга приводили к тому, что медитирующие люди имели возможность управлять своими эмоциями и самостоятельно корректировать эмоциональный ответ на различные жизненные ситуации. Эксперименты подтвердили положительные аспекты медитации: такая практика способствует лучшей концентрации внимания, снижению уровней стресса и укреплению иммунной системы.

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