В Украине 90% подростков 13-15 лет употребляют алкоголь

Прокуратурой города Киева по поручению прокурора города Киева Евгения БЛАЖИВСКОГО проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства относительно профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Согласно результатам исследования ученых, среди украинских подростков 13-15 лет курят почти 63%, употребляют алкоголь – 90%, опыт употребления наркотических веществ имеют более 14%.

Согласно ст. 5 Закона Украины „Об органах и службах по делам детей и специальных учреждениях для детей”, обязанность проведения работы по предупреждению правонарушений среди детей и выявлению их причин возложена на органы криминальной милиции по делам детей.

Однако проверками установлено, что органы внутренних дел не в полной мере выполняют требования Закона Украины „О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров”.

Несовершеннолетние лица, незаконное употребление которыми наркотических средств установлено, не направляются органами внутренних дел на медицинское обследование для установления факта пребывания их в состоянии наркотического опьянения.

Так, например, одним из районных отделов криминальной милиции по делам детей за 2008 г. и прошедшие месяцы 2009 г. не выдано ни одного направления на проведение медицинского обследования, хотя к административной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотических средств привлечено 8 несовершеннолетних. Аналогичные нарушения установлены во всех районных отделах криминальной милиции по делам детей города Киева.

По данным медицинских заведений столицы, в прошлом году зафиксировано 132 случая оказания медицинской помощи детям с алкогольными отравлениями. По данным Главного управления образования и науки КГГА, на внутреннешкольном учете находится 2841 несовершеннолетний, склонный к табакокурению.

Главной причиной стремительного распространения табакокурения и употребления алкоголя среди детей является доступность сигарет и алкогольных напитков. Поэтому выявление и привлечение к ответственности лиц, которые реализуют алкогольные и табачные изделия подросткам, является важным средством борьбы с этой проблемой.

Несмотря на негативную статистику табакокурения и употребления алкогольных напитков в подростковой среде, количество выявленных районными отделениями Криминальной милиции по делам детей фактов реализации детям табачных и алкогольных изделий является недостаточным. Так, в 2008 году выявлено всего 225 фактов реализации несовершеннолетним табачных и алкогольных изделий, за 3 месяца 2009 года – 177.

Кроме того, употребление алкоголя детьми приводит к совершению ими противоправных действий. Только в прошлом году 110 преступлений совершено подростками в состоянии опьянения.

Органами прокуратуры города Киева на протяжении текущего года с целью предупреждения преступности и правонарушений среди детей, предотвращения распространения среди них вредных привычек в органы внутренних дел и образовательные учреждения внесено почти 30 документов реагирования. По результатам их рассмотрения к ответственности привлечено 37 человек.