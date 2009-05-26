От поддельных лекарств в мире ежегодно умирает 700 тыс людей
10:29, 26 мая 2009Страна
0
В странах третьего мира
В развивающихся странах аптеки по рецепту врачей отпускают поддельные и несоответствующие стандартам лекарства.
Согласно недавнему исследованию, проведенному в развивающихся странах, почти половина лекарств, которые продаются в Анголе, Бурунди и Конго, не соответствуют стандартам.
Две трети противомалярийных препаратов, продающихся в Лаосе, Мьянме, Камбодже и Вьетнаме, содержат недостаточные количество активных компонентов.
По оценкам специалистов, от поддельных лекарств для лечения малярии и туберкулеза, ежегодно умирает около 700 000 людей. Кроме того, поддельные препараты повышают сопротивляемость лечению.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter