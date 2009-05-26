Восточные танцы излечивают от тяжелых заболеваний

Известный индийский врач и специалист по арт-терапии Сатьянараяна утверждает, что танец оказывает не только психотерапевтический эффект, но и помогает людям, больным диабетом, гипертонией и различными формами артрита. Сатьянараяна полагает, что ритмические движения под музыку не только успокаивают нервы, но создают такую физическую нагрузку, которая помогает организму бороться с очень серьезными заболеваниями.

Например, для людей, которые больны диабетом, занятия танцами просто необходимы. Как показали наблюдения за группой индийских пациентов-диабетиков, в результате регулярных занятий танцами у них существенно снизилось количество сахара в крови. Регулярные занятия танцами полезны для больных артериальной гипертонией. Танцевальные движения помогают снизить давление и оказывают благотворное влияние на нервные процессы в организме. Многие специалисты полагают, что гипертония появляется в результате ряда осложнений в нервной системе человека как специфическая реакция организма на постоянный стресс.

Хронические формы гипертонии лечатся специальными антигипертоническими препаратами, но снизить риск развития заболевания на его ранних стадиях можно при помощи танцев. Если говорить о стилях, то людям, страдающим от гипертонии больше всего подходит стиль катхак, активизирующий нервную систему по всему телу. Катхак - это классический танец северной Индии, основа которого - ритмические композиции, построенные на чередовании ударов попеременно правой и левой ногой. Катхак дает хорошую нагрузку на позвоночник, поскольку множество наклонов и полуповоротов разрабатывают его шейный и поясничный отделы. Этот стиль также подходит для тех, кто испытывает проблемы с координацией движений или страдает артритами. Движения катхака разрабатывают кисти и запястья, плечевой и тазобедренный сустав, укрепляют вестибулярный аппарат и сердечно-сосудистую систему.

Для борьбы с ожирением Сатьянараяна рекомендует комбинировать несколько стилей индийского танца, задействующих ноги, талию, бедра и позвоночник. По его мнению, разработанный им комплекс упражнений ускоряет метаболические процессы и способствует естественному похудению. Тем, кто часто испытывает головную боль, Сатьянараяма рекомендует исполнять танец змеи, в котором основное движение делается шеей. А страдающим различными формами артрита подойдут танцы, в которых основными являются движения кистями и запястьями рук. Среди индийских танцев это, конечно, бхарата-натьям - традиционный танец, связанный главным образом с нагрузкой на верхнюю часть тела. В южноиндийском стиле бхарата-натьям существует 24 типа движений одной кистью, 13 типов движений обеих кистей рук, 10 движений руки целиком, по 5 типов движений для грудной клетки, торса, живота и бедер. Сатьянараяма предупреждает, что любой комплекс танцевальных движений должен быть разработан совместно с врачом индивидуально для каждого человека.

Особенно, если заниматься танцем не для профилактики, а для лечения уже существующих серьезных заболеваний. Методика танце-терапии была одобрена Министерством здравоохранения и Обществом акушерства и гинекологии Индии. Выполнение хаст и мудр имеет немалый психофизический эффект, связанный с величиной проекции кисти на кору головного мозга. Он отлично известен педагогам и логопедам, использующим пальчиковые игры для развития у детей речи и сообразительности. Врачи видят в хастах и мудрах стимуляцию точек акупунктуры на пальцах, в результате чего голова становится чище и легче. А индусы полагают, что хасты и мудры активизируют "аджна-чакру" - "третий глаз".

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