Кальян вреднее сигарет в 60 раз!

Египетские ученые доказали, что выкуривание одного кальяна сравнимо с тремя пачками сигарет, сообщает The Lancet.

Ранее считалось, что табачный дым в кальяне менее вреден, чем сигаретный, так как успевает охладиться в воде. Однако группа египетских медиков и инженеров решила убедиться так ли это на самом деле. Для этого они сконструировали специальный прибор. Он состоит из цилиндра, объем которого равен объему легких человека. Внутри него двигается поршень, имитирующий вдыхание и выдыхание табачного дыма. После полного цикла движения поршня в аппарате остается столько вредных веществ, сколько оседает в легких курильщика. Результаты оказались неутешительными. Исследования показали, что выкуривание обычной порции кальянного табака (25 граммов) можно приравнять к 60 сигаретам.

argumenti.ru