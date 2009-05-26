В Ужгородском роддоме - вспышка инфекции

Акушер-гинеколог Ужгородского городского перинатального центра Анатолий КУЦЫНА утверждает, что в учреждении вспышка внутрибольничной инфекции, больны уже 7 младенцев. Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

По словам врача, в роддоме у семи малышей диагностировали такие опасные для новорожденных болезни как диарею (понос), омфалит (воспаление пупочной раны) и везикулопустулез (высыпания на коже новорожденного). 6 случаев этих инфекционных заболеваний зафиксированы в І-м родильном отделении УГПЦ, один случай — во ІІ-м. Определение «вспышка» инфекции, согласно нормативным документам, начинается с трех случаев заболевания, отметил врач.

Причиной возникновения вспышки, по словам врача, является, скорее всего, недостаточное обеспечение учреждения моечными, дезинфекционными и средствами стерилизации. (УНИАН: 6 мая 2009 года во время пресс-конференции в Ужгородском пресс-клубе врачи Ужгородского городского перинатального центра сообщили о том, что дезсредств в роддоме осталось всего на три дня и их никто не закупает. Главный врач городского роддома Владимир СИМУЛИК признал, что городской бюджет не имеет средств для закупки дезсредств.)

«Согласно нормативным документам, о вспышке внутрибольничной инфекции (ВБИ) руководители роддома должны были немедленно сообщить органы здравоохранения и территориальную санитарно-эпидемиологическую службу, следовательно — приказом территориального органа здравоохранения отделения, где возникла вспышка ВБИ, согласно эпидемическим показаниям немедленно закрыть. А еще следовало бы сразу создать противоэпидемическую комиссию, которая бы составила план мероприятий по проведению расследования и ликвидации вспышки ВБИ. Ничего подобного так и не сделано, несмотря на то, что случаи возникновения инфекций начались еще с 18 мая», - прокомментировал акушер-гинеколог.

А.КУЦЫНА также сообщил, что четырех больных деток уже выписали из роддома, несмотря на то, что они еще не полностью выздоровели. Выписывают детей потому, что по словам врача, в УГПЦ теперь работает комиссия Закарпатского областного управления здравоохранения, проверяющая деятельность учреждения и его руководство.

Сейчас, по словам А. КУЦЫНЫ, во ІІ-м родильном отделении проводится экстренное промывание всех палат. «Это свидетельствует исключительно о некомпетентности руководства учреждения, поскольку проводят дезинфекцию не того отделения, в котором зафиксирована вспышка, а другого», - уточнил врач.

Он также сообщил, что подтверждение фактов вспышки инфекции среди младенцев можно найти в историях развития новорожденных, и об этом известно подавляющему большинству врачей Ужгородского городского перинатального центра.

В то же время, главный врач Ужгородского городского перинатального центра В.СИМУЛИК назвал информацию о вспышке ВБИ "обычной дезой".

«Никакой вспышки внутрибольничной инфекции в УГПЦ нет. Это очередная дезинформация, которую запустили против меня недоброжелатели», - сказал В.СИМУЛИК.

С его слов, теперь в роддоме проходит плановая дезинфекция, и этот факт хотят использовать в качестве уборки после вспышки инфекции.

В Управлении здравоохранения Закарпатской областной государственной администрации сообщили УНИАН, что управление заканчивает проверку деятельности УГПЦ, о результатах проверки обещают сообщить позже.