В Украине ежегодно от алкоголизма умирает свыше 40 тысяч людей

По данным общественной организации «Трезвая Украина», ежегодно в Украине от алкоголизма умирает свыше 40 тысяч лиц, насчитывается более чем 900 тысяч алкоголиков и намного больше людей, которые нерегулярно употребляют алкогольные напитки.

Как передает корреспондент УНИАН, 24 мая в Ривном областная организация общественной организации «Трезвая Украина» провела акцию против потребления алкогольных напитков.

Акция проходила возле парка культуры и отдыха, где проходил традиционный «Праздник пива».

Активисты «Трезвой Украины» во время своей акции вылили в канализацию несколько десятков литров пива, купленного за собственные средства. Кроме активистов «Трезвой Украины», в акции также приняли участие представители других молодежных и общественных организаций Ривного и области.

Как сообщил УНИАН руководитель областной организации «Трезвой Украины» Сергей ОДАРЧЕНКО, активисты организации разработали программу трезвого образа жизни для украинских граждан, главным элементом которой является внесение изменений в соответствующие законы. В частности, они предлагают внести изменения в законы «О государственном регулировании производства спирта и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий», «О защите общественной морали» и «О рекламе». Предлагается, в частности, алкогольные напитки продавать только гражданам, которым исполнился 21 год, существенно ограничить продажу алкоголя, запретить потребление алкогольных напитков на улицах, в скверах, парках и в других людных местах, усилить уголовную ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, полностью запретить рекламу алкоголя и пр.

По мнению членов организации, популярность горячительных напитков приобрела в Украине масштабы «алкогольной пандемии».