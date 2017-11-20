В Днепре открыли реконструированный корпус Центра матери и ребенка

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Днепропетровскую область принял участие в открытии реконструированного здания педиатрического корпуса Днепропетровского специализированного клинического медицинского центра матери и ребенка имени профессора Н.Ф.Руднева.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко напомнил, что 20 ноября – Всемирный день ребенка и Международный день педиатра. Он назвал символичным, что именно в этот день, после масштабной реконструкции открывается отделение педиатрии Центра матери и ребенка имени Руднева.

Президент отметил, что Центр матери и ребенка – совместный проект государства и региона, в определенной степени результат децентрализации. По его словам, на полную реконструкцию и переоборудование больницы было выделено около восьмидесяти пяти миллионов гривен.

«Здесь все по европейским стандартам – от интерьера до инновационного оборудования. Полностью изменен подход к предоставлению медицинских услуг малышам», - сказал глава государства.

Современное планирование позволит детям находиться в одной палате с родителями. Все педиатрическое отделение оснащено современной медицинской техникой. Консультативно-диагностическое отделение для детей оборудовано кабинетами ультразвуковой диагностики, медико-генетического консультирования.

Также будет действовать Центр раннего вмешательства для своевременного выявления и более результативного лечения детей.