В Минздраве хотят знать, как выбирали госсекретаря: СМИ сообщают о нарушениях правил конкурса

11 октября Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы рекомендовала назначить Артема Янчука государственным секретарем Министерства здравоохранения Украины после проведения конкурса.

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Как отметили УНИАН в Минздраве, 8 ноября Кабинет министров Украины после результатов специальной проверки своим распоряжением назначил нового государственного секретаря, который приступил к исполнению своих обязанностей 14 ноября.

"16 ноября "Радио Свобода " опубликовала материал из программы “Схемы” под заголовком “В конкурсе на высокие госдолжности начали побеждать члены комиссии, которая их проводит”, в котором ставит под сомнение соблюдение всех правил конкурса под отбора на должность государственного секретаря Минздрава. Руководство Министерства здравоохранения Украины обратилось за разъяснениями относительно вопросов озвученных в указанном материале до НАЗК и НАДС. Мы не можем допустить, чтобы отбор на ключевые для системных изменений должности происходил в интересах или под контролем узкого круга людей, которые предвзято проводят конкурс", - отметили в ведомстве.

В Минздрааве подчеркнули, что "обратились к Премьер-министру Украины начать широкий диалог относительно усовершенствования процедуры отбора лиц на государственную службу любых категорий с привлечением представителей экспертного сообщества и общественных организаций, а также обратились к главе Представительства ЕС в Украине с просьбой активно приобщиться к этому процессу".

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"Мы должны получить механизмы и правила, которые смогут минимизировать вероятность повторения подобных ситуаций. Мы также обратимся к команде программы “Схемы” с просьбой предоставить нам все материалы, отснятые в процессе наблюдения за ходом конкурса с целью их внимательного анализа. Ход и результаты указанных действий будем максимально оперативно информировать. Все стороны данного процесса понимают, что основная проблема, с которой мы сталкиваемся – это культурная проблема, и результаты существующей системы является отражением современной культуры в Украине. Это культура, которая базируется на интересах определенных групп, семей, непотизм, который в конечном итоге превращается в рак коррупции. Нам надо отойти от средневековых принципов принципа меритократии. Только при таких условиях качество профессионалов поднимется до грани, которую требует народ Украины. Победителями конкурсов должны становиться достойные, а не привержены ли удобны. Должность государственного секретаря является стратегически важной и ключевой для эффективного функционирования министерства и внедрение очень непростой медицинской реформы. Но еще более важной и критичной для нас является доверие украинцев", - отметили в ведомтсве.