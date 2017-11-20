Строительство первой очереди Охматдета уже на завершающем этапе - Минздрав

Строительство первой очереди больницы на завершающем этапе, сообщили УНИАН в Минздраве.

Строители уже завершают косметический ремонт, монтируют вытяжку и уже с понедельника начнут передавать помещения заказчику. Принимать каждую комнату и кабинет будет комиссия специалистов: они оценят выполненные работы и принимать каждое помещение будущего диагностически-лечебного центра отдельно.

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Первая очередь больницы почти готова, теперь осталось только оснастить кабинеты мебелью, завершить детали косметического ремонта.

В Минздраве отметили, что маленькие пациенты и их родители уже более 6 лет ждут лечения онкологических заболеваний в современных отделениях лучевой терапии, трансфузиологии и радиоизотопной диагностики в Украине.

На сегодня строительство новой больницы является одним из крупнейших строек в Украине, как с инженерной, так и с медицинской точки зрения.

Строительство лечебно-диагностического центра было начато в декабре 2011 года и полностью остановлено в 2013. За 2 года был построен каркас здания и закуплено дорогостоящее медицинское оборудование, которое 4 года находилось в незмонтованому состоянии. В 2016 году было принято решение о разделении объекта на пусковые комплексы, что даст возможность быстрее в два этапа открыть больницу, а также в короткие сроки запустить закупленное в 2012 году тяжелое медицинское оборудование (линейный ускоритель и ОФЭКТ-ПЭТ-КТ).

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В конце этого года планируют ввести в эксплуатацию первый пусковой комплекс зальный площадью 26 тыс. кв. м. Поэтому уже в начале следующего года маленькие пациенты смогут получить квалифицированную помощь. В новом лечебно-диагностическом центре врачи «Охматдета» смогут проводить вдвое больше сложных операций и принять в 1,5 раза больше больных детей, которым требуется комплексное лечение.