Немцы cобрали 32 тыс евро Центру детской онкогематологии в Донецке

Жители немецкого города Бохум намерены передать 32 тыс. евро своих пожертвований Центру детской онкогематологии в Донецке.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Донецкого городского совета, об этом заявил сегодня в Донецке на встрече с мэром шахтерской столицы Александром ЛУКЬЯНЧЕНКО заместитель председателя немецкого общества «Бохум - Донецк» Моника ГРАВЕ. (Бохум является городом-побратимом Донецка - УНИАН)

По ее словам, немецким обществом проводится большая благотворительная работа - в этот раз им удалось собрать 32 тысячи евро пожертвований, которые будут направлены в Донецк, в Центр детской онкогематологии при Институте неотложной и восстановительной хирургии АМН Украины им. В.Гусака.

В ответ донецкий мэр выразил признательность от имени жителей города: «Я благодарен Вам за Вашу благородную миссию, а также хочу поблагодарить всех жителей, которые оказали помощь детскому учреждению». Он пожелал М.ГРАВЕ, делегации немецкого общества и всем жителям Бохума «процветания и успехов в столь полезной деятельности».

В конце встречи А.ЛУКЬЯНЧЕНКО пригласил бургомистра города Бохума Оттилию ШОЛЬЦ на празднование 140-летия Донецка, которое пройдет 29 августа 2009 года.