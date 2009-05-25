Запорожье: во время экскурсии по заповеднику мальчика искусала змея
15:50, 25 мая 2009Страна
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Состояние средней тяжести
В Запорожской области во время экскурсии на "Каменной могиле" 12-летнего мальчика искусала змея.
Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, инцидент произошел накануне днем.
"В 14.25 каретой "Скорой помощи" в Мелитопольскую горбольницу доставили 12-летнего мальчика, который во время экскурсии на территории историко-культурного памятника "Каменная могила" поймал змею, которая его искусала", - сообщили в МЧС.
На сегодняшний день состояние здоровья ребенка квалифицировано медиками как средней степени тяжести. Тем не менее мальчик переведен для прохождения дальнейшего лечения в Запорожье.
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