Дети, рожденные в горах, намного здоровее

Беременные женщины, которые являются представителями коренных народов в горах Андах, доставляют в два раза больше кислорода к организму своего ребёнка, чем женщины европейского происхождения, сообщает издание АМИ-ТАСС.

Открытие, сделанное специалистами из Университета Колорадо и Пенсильванского университета, помогает объяснить, почему младенцы, родившиеся в Андах, весят больше, чем европейские дети. Физиологи заметили, что малыши женщин, проживающих поблизости гор, весят при рождении в среднем на 255 граммов больше, чем европейские дети. Чем больше поколений семьи беременной женщины проживало в Андах, тем больше кислорода поступает через кровь по маточным артериям к зародышу и тем ниже риск преждевременных родов.

Исследование проводилось в Боливии и включало беременных женщин, проживающих на уровне моря и тех, кто живёт в горах на высоте 12-14 тысяч футов. Женщины-горцы генетически приспособлены к условиям среды на большой высоте. Кровоток маточных артерий измерялся с помощью ультразвука в 20 и 36 недель беременности, а также до трёх месяцев в послеродовой период. Рост зародыша отслеживался с использованием УЗИ, для оценки веса измерялись голова, длина бедёр и окружность живота.

Как говорят акушеры, низкий вес при рождении связан с более высокими показателями различных заболеваний и ранней смертности. Европейские женщины в три раза чаще рожают детей, вес которых ниже нормы. Интересно, что та же тенденция - преимущество жизни в горах - замечена и в других регионах мира: так, дети, рождённые в Тибете, весят больше по сравнению с остальными китайскими детьми.

Чем больше кислорода поступает к ребёнку через плаценту, тем больше питательных веществ он будет получать, поясняют врачи. Уменьшение притока крови и кислорода в свою очередь замедляет процессы метаболизма и сдерживает младенческий рост. Благодаря проведённому исследованию американские медики надеются выяснить, как защитить плод от вялого развития в организме матерей, живущих в странах с низким уровнем кислородного обогащения воздуха.

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