Запорожье: мать сбросила трехлетнюю дочь с моста

В Запорожье женщина сбросила свою трехлетнюю дочь с 40-метрового моста через Днепр. Ребенок чудом остался жив.

Как cообщил УНИАН старший помощник прокурора Запорожья Вадим ЯРОШЕНКО, преступление было совершено в минувшую пятницу вечером на 2-м мосту им. Преображенского, соединяющем о. Хортицу с Хортицким районом Запорожья.

"По свидетельству очевидцев, женщина достаточно долго ходила с ребенком по мосту, а потом по непонятным причинам подняла девочку и бросила ее через перила - с 40-метровой высоты моста", - рассказал В.ЯРОШЕНКО.

По его словам, барахтающегося в воде ребенка увидели находившиеся на берегу подростки, которые бросились за взрослыми в расположенный неподалеку поселок Мостоотряд – они и вытащили ребенка из воды.

"Невероятно, но факт: по данным медиков, каких бы то ни было серьезных телесных повреждений у девочки на сегодняшний день не обнаружено", - отметил В.ЯРОШЕНКО, добавив, що ребенок все же находится в больнице для проведения всестороннего обследования.

27-летняя мать девочки задержана и сейчас пребывает в ИВС. Прокуратурой ее действия квалифицированы как "Покушение на убийство несовершеннолетнего".

В рамках уголовного дела ведется следствие, в ходе которого собирается информация, в том числе и о психическом состоянии женщины.