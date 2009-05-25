Новое средство от рака простаты

Результаты первой фазы испытаний терапии обнадежили ученых: лечение не обозначило каких-либо неблагоприятных эффектов на здоровье мужчин, находящихся в группе риска развития рака простаты.

В исследовании приняли участие 23 человека от 40 до 75 лет с диагнозом высокодифференцированной предстательной интраэпителиальной неоплазии. Данный диагноз указывает на высокий риск развития рака простаты. Участников госпитализировали, чтобы провести испытания препарата Zyflamend (Цифламенд), которые необходимо принимать перорально в течение 18 месяцев как индивидуально, так и наряду с другими диетическими добавками.

«Нам известно, что такой диагноз создает угрозу развития рака у мужчин, а потому было особенно важно разработать средства и методы лечения», сказал адъюнкт-профессор урологии Арон Кац из врачебно-хирургического колледжа университета Колумбии.

Ученые выяснили, что Zyflamend обладает противовоспалительным действием и уменьшает пролиферацию рака простаты в клеточной культуре.

«Наши результаты подтверждают, что Zyflamend в дозировке по три приема ежедневно в течение 18 месяцев был отлично перенесен организмом», сообщил в заключение Джиллиан Каподис из университета Колумбии.

innovanews