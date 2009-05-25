Напитки из пластиковых бутылок опасны для здоровья

Потребление напитков из пластиковых бутылок может быть опасно для здоровья. Оно более чем на две трети повышает содержание в организме химиката, влияющего на половые гормоны, пишет InoPressa со ссылкой на The Daily Mail.

Бисфенол А, который сам по себе напоминает женский гормон эстроген, применяется в производстве упаковок и баночек для продуктов и напитков, а также детских бутылочек. Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения (HSPH) установили, что у людей, неделю пивших только из пластиковых бутылок, содержание бисфенола А в моче выросло на 69%.

Нагревание пластиковых бутылочек, которое часто используют родители маленьких детей, приводит к проникновению химиката в жидкое содержимое в опасных количествах. "Дети могут оказаться особенно восприимчивыми к бисфенолу А, который способен привести к нарушению работы гормональных желез", - отмечает участница исследования Карин Мичелс.

Предыдущие исследования показали, что высокий уровень потребления бисфенола А ведет к врожденным дефектам, к проблемам роста и к повышению риска заболеваний сердца и диабета. Пищевые продукты из пластиковой тары могут оказаться вредны для мужчин. Вещества, используемые в производстве пластиковой упаковки, негативно влияют на развитие половых органов мальчиков, находящихся в утробе матери.

Результаты независимых исследований показывают, что воздействие бисфенола A на зародыши мужского пола проявляется, по меньшей мере, в сокращении количества активных сперматозоидов и в замедленном развитии простаты и яичек. Есть мнение, что опасное вещество влияет на изменение структуры ДНК, а эта мутация передается по наследству.

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