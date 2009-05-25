Биодобавки могут вызвать инфаркт

К такому заключению пришли новозеландские ученые. Врачи исследовали 1,5 тысяч пожилых женщин. средний возраст участниц составил 74 года. Половина из них ежедневно принимала биодобавки с кальцием, остальные – плацебо. Каждые шесть месяцев в течение пяти лет специалисты из Оклендского университета (University of Auckland) проводили осмотр участниц и фиксировали побочные эффекты от приема препарата.

Выяснилось, что женщины в постменопаузе, принимавшие биодобавки с кальцием, чаще страдали от инфарктов - за период наблюдения в этой группе было зарегистрировано 36 инфарктов у 31 участницы. Для сравнения, в контрольной группе произошло 22 инфаркта у 21 участницы, сообщили исследователи. Кроме того, у женщин, принимавших биодобавки с кальцием, чаще развивался инсульт и наступала внезапная смерть - хотя эти показатели были в пределах статистической погрешности, отметили ученые.

По мнению специалистов, найденная ими взаимосвязь объясняется тем, что биодобавки с кальцием могут усугублять атеросклероз сосудов. Между тем, британские диетологи призвали пациентов, которые принимают биодобавки с кальцием, не отказываться от их приема без консультации с врачом. Эти средства помогают при остеопорозе и, по данным ряда исследований, могут снижать уровень «плохого» холестерина в крови.

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