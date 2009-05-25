Продукты, содержащие ГМО, должны маркироваться с 1 июля

Продукты, содержащие ГМО (генетически модифицированные организмы), должны маркироваться с 1 июля.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 13 мая 2009 г. № 468, опубликованном на сайте правительства.

Кабмин своим постановлением утвердил Порядок этикетирования пищевых продуктов, которые содержат генетически модифицированные организмы или произведены с их использованием и вводятся в обращение.

Согласно постановлению, пищевой продукт, который содержит ГМО, - это такой пищевой продукт, который полностью или отдельные его составляющие содержат генетически модифицированные организмы, содержание которых составляет свыше 0,1%.

Этикетировка пищевых продуктов, содержащих ГМО, осуществляется производителем (поставщиком) путем проставления соответствующей отметки.

В перечне составляющих частей пищевого продукта после каждой составляющей части, которая содержит генетически модифицированные организмы или произведена с их использованием, в скобках проставляется отметка “генетически модифицированный” или “содержащий генетически модифицированный организм либо изготовленный с его использованием” с указанием наименования организма, или к каждой такой составляющей части делается соответствующая сноска. Отметка печатается таким же шрифтом, что и перечень составляющих частей.

Для пищевых продуктов, которые содержат одну составляющую часть, отметка “генетически модифицированный” или “содержащий генетически модифицированный организм либо произведенный с его использованием” с указанием наименования организма проставляется после общего названия пищевого продукта и печатается таким же шрифтом, что и название.

Этикетировка пищевых продуктов, которые содержат генетически модифицированные организмы либо произведены с их использованием и реализуются без упаковки или с упаковкой, наибольшая площадь поверхности которой составляет менее 10 кв. см, осуществляется продавцом путем проставления соответствующей отметки на ярлыках рядом с названием пищевого продукта или на упаковочном материале таким же шрифтом, что и название пищевого продукта.

Этикетировка пищевых продуктов, которые не содержат ГМО или содержание которых составляет менее 0,1%, может быть осуществлена путем проставления отметки “Без генетически модифицированных организмов”. Данная информация подлежит проверке в установленном Госпотребстандартом порядка.

Пищевые продукты, которые содержат генетически модифицированные организмы или произведены с их использованием и введены в оборот в Украине, на которых не проставлены отметки, подлежат исключению из оборота.

Это постановление вступает в силу с 1 июля 2009 года.

Напомним, введение маркировки продукции, которая производится с использованием генетически модифицированного сырья, откладывается с конца 2007 года.

В ноябре 2008 года в Украине вступил в силу государственный стандарт маркировки пищевых продуктов, согласно которому все продукты питания, содержащие ГМО, должны маркироваться.