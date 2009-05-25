В Red Bull обнаружен кокаин

24 мая стало известно, что в четырех федеральных землях Германии введен временный запрет на продажу энергетического напитка Red Bull Cola после того, как в его составе был обнаружен кокаин, пишет Иртафакс.

По словам пресс-секретаря министерства здравоохранения Тюрингии Томаса Шульца, Red Bull не представляет опасности для здоровья, однако противоречит нормам пищевого законодательства, согласно которому напиток после обнаружения в нем следов кокаина является не пищевым продуктом, а наркотическим препаратом.

Элементы кокаина в составе Red Bull Cola обнаружили сотрудники института по здравоохранению и труду земли Северный Рейн-Вестфалия, проводившие пищевую экспертизу напитка. По их мнению, одна из причин появления кокаина в напитке - остаточное содержание наркотика в экстракте растения коки, листья которого используются как ароматический компонент при изготовлении колы.

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