Фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" наградил победителей конкурса "Лучший противотуберкулезный диспансер"

20 мая 2009 экспертное жюри определило победителей конкурса «Лучший противотуберкулезный диспансер». Первое место занял городской противотуберкулезный диспансер г. Шахтерска. Этот диспансер получил от Фонда Рината Ахметова денежный приз в размере 50 000 грн. на улучшение своей материально-технической базы. Второе место присуждено противотуберкулезному диспансеру города Краматорска, третье - диспансеру города Горловки. Эти противотуберкулезные учреждения получили от Фонда призы в размере 10 000 грн. каждый.

Конкурс «Лучший противотуберкулёзный диспансер» инициирован Фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» и проходил среди 14 противотуберкулезных учреждений Донецкой области.

Цель конкурса - привлечь внимание общественности к проблеме туберкулёза, поднять престиж специальности врача-фтизиатра, улучшить условий работы для персонала и лечения больных.

Конкурс проведен Фондом в рамках «Программы преодоления эпидемии туберкулеза в Донецкой области в 2007–2011 гг.» совместно с Главным управлением здравоохранения Донецкой областной госадминистрации, с участием представителей Европейского бюро ВОЗ в Донецкой области, кафедры фтизиатрии и пульмонологии Донецкого медуниверситета, санитарно-эпидемиологической службы области, обкома профсоюза медработников.

О фонде:

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда – Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Президент Фонда - Ринат Ахметов.